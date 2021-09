Fountain S A : - Communiqué de presse - 2021-09 - VF - FR

Compte tenu du redéveloppement des activités, le recours au chômage a quasi totalement été arrêté pour redévelopper les ventes et assurer les services aux clients. Il s'ensuit que les charges d'exploitation en cash ont augmenté de 1,0 M€ au 1er semestre 2021 par rapport à 2020 même si ces charges restent en diminution de 1,1 M€, soit -15,4% par rapport à 2019, tout en maintenant les investissements dans la refonte du CRM, des sites internet et de ventes en ligne.

Néanmoins, la redynamisation des activités se concrétise bien par des placements de distributeurs de boissons chez des nouveauxclients en hausse de 45 % en valeur par rapport au 1er semestre 2019 et ceci grâce à une offre Fountain améliorée et une dynamique d'acquisition de nouveaux clients plus intense.

Si le premier trimestre 2021 s'est clôturé avec un chiffre d'affaires en baisse de 9% par rapport à 2020, le chiffre d'affaires du second trimestre 2021 s'est affiché en hausse de 52% par rapport à 2020. En total, le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021 s'élève à 10,3 M€ en hausse de 1,3 M€ soit +14,1% par rapport au 1er semestre 2020, tout en restant encore 19,5% en deçà du chiffre d'affaires du 1er semestre 2019. Le redressement du chiffre d'affaires par rapport à 2020 bien que confirmé, s'avère donc plus lent que prévu.

Compte tenu de la nature même de l'activité du groupe Fountain, à savoir la distribution directe et indirecte de boissons en entreprises et autres organismes, le chiffre d'affaires du groupe continue à être significativement impacté par le maintien, au 1er semestre 2021, des mesures sanitaires liées à la covid-19 dont principalement le télétravail. En effet, le passage des employés en télétravail a induit une baisse des consommations dans les entreprises et donc du chiffre d'affaires de Fountain en produits consommables (boissons et accessoires).

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2021 S'AFFICHE EN HAUSSE DE 14% PAR RAPPORT À 2020 MALGRÉ L'IMPACT DU TÉLÉTRAVAIL ET CECI GRÂCE À UNE ACTIVITÉ D'ACQUISITION DE NOUVEAUX CLIENTS SOUTENUE, UNE REDYNAMISATION COMMERCIALE ET LE DÉVELOPPEMENT DES CANAUX DIGITAUX.

FINANCEMENT & TRÉSORERIE

La dette financière bruteconsolidée au 30 juin 2021 s'élève à 9,3 M€ contre 6,2 M€ au 30 juin 2020, soit une augmentation de 3,1 M€ résultant des accords de financements obtenus fin 2020 et début 2021 pour absorber l'impact de la crise liée à la covid-19 et financer la mise en œuvre et le développement de la nouvelle stratégie adoptée en vue de dynamiser les ventes.

Compte tenu d'une position de trésorerie de 3,3 M€ au 30 juin 2021, en hausse de 2,2 M€ par rapport au 30 juin 2020, la dette financière nettes'élève au 30 juin 2021 à 6,0 M€, en hausse de 0,9 M€ par rapport au 30 juin 2020.

L'ensemble des mécanismes disponibles mis en place par les autorités en Belgique et en France dans le contexte de cette crise sanitaire ont été utilisés pour optimaliser la trésorerie.

PERSPECTIVES POUR LES EXERCICES 2021 ET 2022

La redynamisation des actions commerciales initiées au 1er semestre 2021 commence clairement à porter ses fruits. Même si les ventes récurrentes de consommables continuent à être impactées par le télétravail, le volume des placements de distributeurs à boissons auprès de nouveaux clients a dépassé le niveau de 2019 et devrait encore se développer au dernier quadrimestre 2021 et en 2022 et ce, grâce à une démarche de prospection mieux structurée et mieux ciblée et une offre renouvelée.

RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LA SITUATION CONSOLIDÉE

BDO Réviseurs d'Entreprises représentée par Noëlle Lucas a effectué l'examen limité des états financiers intermédiaires consolidés résumés de Fountain SA pour la période de 6 mois arrêtée au 30 juin 2021. Leur examen a été effectué selon la norme ISRE 2410 « Examen limité d'informations financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité ». Leur rapport d'examen contiendra une réserve au sujet du non-reclassement de dettes financières long terme; le reclassement en court terme est requis par les normes IFRS du fait que le « waiver » relatif aux covenants bancaires n'a été reçu qu'après la date de clôture des états financiers.

Ce rapport est fourni en annexe aux informations financières intermédiaires.

BDO Réviseurs d'entreprises s.r.l., représentée par Noëlle Lucas»

PROFIL

FONDÉ EN 1972, LE GROUPE FOUNTAIN S'EST FORGÉ DEPUIS 50 ANS UNE SOLIDE RÉPUTATION EN TANT QUE FOURNISSEUR DE SERVICES DE BOISSONS CHAUDES ET FROIDES DANS LE SEGMENT B2B (BUREAUX, ORGANISATIONS ET TÉLÉTRAVAIL).

LE MARCHÉ PRINCIPAL DE L'ENTREPRISE EST CELUI DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AVEC UNE FORTE CONCENTRATION SUR LE SEGMENT DIT DES « TABLE TOP ». L'OFFRE DE FOUNTAIN COMPREND DES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS ET LES SERVICES Y RELATIFS, UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS DE CAFÉ ET AUTRES BOISSONS CHAUDES TELLES QUE CACAO, SOUPE ET THÉ, AINSI QU'UNE SÉLECTION SPÉCIFIQUE DE BOISSONS ET ACCESSOIRES SOUS LA MARQUE FOUNTAIN.

LA MISSION DE FOUNTAIN EST D'OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DE « BONNE HUMEUR » AU TRAVAIL À TOUS SES CLIENTS ET D'ÊTRE RECONNUE COMME UNE MARQUE DE CONSOMMATION FORTE ET FIABLE.

