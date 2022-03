Fountain S A : - Communiqué de presse - 2022-03-21 - VF

COMMUNIQUE DE PRESSE du 21 mars 2022 à 18h30 RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 AUGMENTATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 12% STABILISATION DE LA BASE CLIENTS MALGRÉ LA PANDÉMIE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2021 S'AFFICHE EN HAUSSE DE 12% PAR RAPPORT À 2020 MALGRÉ LE RENFORCEMENT DES MESURES SANITAIRES FIN 2021. L'ACTIVITÉ D'ACQUISITION DE NOUVEAUX CLIENTS RÉALISÉE AU 1ER SEMESTRE S'EST POURSUIVIE AU SECOND SEMESTRE AVEC DES NOUVEAUX CONTRATS CLIENTS IMPORTANTS. EN TERMES FINANCIERS, L'EXERCICE 2021 SE CARACTÉRISE PAR UN CHIFFRE D ' AFFAIRES DE 20,4 M€

UN CASH-FLOW D'EXPLOITATION RÉCURRENT DE 404 K€ UNE TRÉSORERIE DE 2,2 M€

CASH FLOW D EXPLOITATION RÉCURRENT DE UNE TRÉSORERIE DE 2,2 M€ RÉSULTATS DES ACTIVITÉS Compte tenu de la nature même de l'activité du groupe Fountain, à savoir la distribution directe et indirecte de boissons en entreprises et autres organismes, le chiffre d'affaires du groupe a continué à être significativement impacté par le maintien en 2021 des mesures sanitaires liées au covid dont principalement le télétravail. En effet, le passage des employés en télétravail a induit une baisse des consommations dans les entreprises et donc du chiffre d'affaires de Fountain en produits consommables (boissons et accessoires). Dans un contexte difficile, Fountain reste en phase avec son plan de transformation et de dynamisation commerciale. Le chiffre d'affaires consolidé 2021 s'élève à 20,4 M€ en hausse de 2,2 M€, soit +12,2% par rapport à celui de 2020. Le nombre de clients facturés en 2021 est stable ; les clients perdus ont été compensés par de nouveaux clients. Une augmentation significative de l'ordre de 12 % de la facturation moyenne de produits consommables par client est venue renforcer ces performances. Cette stabilisation du nombre de clients facturés résulte du fait que l'acquisition de nouveaux clients est en hausse de 37% en 2021 par rapport à 2020 et que le chiffre d'affaires « consommables » annualisé des clients acquis en 2021 est en hausse de 52% par rapport à 2020. La redynamisation des activités s'est effectivement bien concrétisée par des placements de distributeurs de boissons chez des nouveauxclients en hausse de 33 % en valeur par rapport à l'année 2019, i.e. avant covid, et ceci grâce à une offre Fountain améliorée et une dynamique d'acquisition de nouveaux clients plus intense. Compte tenu du redéveloppement des activités, en 2021, le recours au chômage a quasi totalement été arrêté pour redévelopper les ventes et assurer les services aux clients. Il s'ensuit que les charges d'exploitation ont augmenté de quelque 1,6 M€ en 2021 par rapport à 2020 même si ces charges restent en diminution de 1,2 M€, soit -9% par rapport à 2019. Il en résulte un REBITDA ou cash-flow d'exploitation récurrent pour l'exercice 2021 de 404 K€ à comparer au montant de 685 K€ en 2020. Ce REBITDA est déterminé avant charges non récurrentes de 131 K€ relatif à la réorganisation de l'activité packaging des produits. Le résultat net consolidé de 2021 s'élève à -1.977 K€, à comparer à -710 K€ en 2020. Communiqué de presse - Information réglementée - Informations annuelles 2021 - 21-03-2022 à 18h30- page 1 / 4

FINANCEMENT & TRÉSORERIE Compte tenu de la poursuite de la crise du covid en 2021, Fountain a obtenu de ses créanciers un report de 12 mois des échéances de remboursements des crédits de ses principaux bailleurs de fonds dont les banques et Sogepa. Par ailleurs, de nouveaux plans de paiements étalés sur 24 à 36 mois des dettes de sécurité sociale belge et française ont également été obtenus. Il en résulte que la dette financière bruteconsolidée au 31 décembre 2021 s'élève à 10,1 M€ contre 8,2 M€ au 31 décembre 2020, soit une augmentation de 1,9 M€ résultant des accords de financements obtenus fin 2021 pour absorber l'impact de la poursuite de la crise du covid. Compte tenu d'une position de trésorerie de 2,2 M€ au 31 décembre 2021, la dette financière nettes'élève au 31 décembre 2021 à 7,9 M€, en hausse de 2,3 M€ par rapport au 31 décembre 2020. PERSPECTIVES POUR LES EXERCICES 2022 La redynamisation des actions commerciales initiées en 2021 porte clairement ses fruits. Même si les ventes récurrentes de consommables ont continué à être impactées par le télétravail début 2022, le volume des placements de distributeurs à boissons auprès de nouveaux clients devrait encore se développer en 2022 et ce, grâce à une démarche de prospection mieux structurée et mieux ciblée et une offre renouvelée. Fountain vise un chiffre d'affaires en 2022 de l'ordre de 23 M€, soit une croissance +14%, avec un redressement notoire de l'EBITDA. Le chiffre d'affaires des 2 premiers mois de 2022 est déjà légèrement au-dessus du budget 2022 et le nombre de clients facturés est également en hausse par rapport à la même période en 2021. Par ailleurs, en 2022, Fountain continue à investir dans le renforcement de ses forces commerciales par l'engagement de commerciaux supplémentaires sur ses 3 marchés français, belge et danois. CORPORATE GOVERNANCE Compte tenu de la détention par Frédéric Tiberghien, représentant de Dare-Consulting srl, présidente du conseil d'administration de 13,4% des actions constituant le capital de la société, le conseil d'administration a estimé que Dare-Consulting srl n'est plus considéré comme administrateur indépendant, le nombre d'administrateurs indépendants étant ainsi ramené à 3 sur 6. RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LA SITUATION CONSOLIDÉE Le commissaire, BDO Réviseurs d'entreprises SCRL, représentée par Noëlle Lucas, a confirmé que les procédures d'audit sur les informations financières consolidées reprises dans ce communiqué sont terminées quant au fond. Le rapport de commissaire comportera un paragraphe d'observation faisant référence à la justification par la Société de l'application du principe de continuité pour l'établissement des Etats Financiers Consolidés IFRS. » BDO Réviseurs d'entreprises s.r.l., représentée par Noëlle Lucas» Communiqué de presse - Information réglementée - Informations annuelles 2021 - 21-03-2022 à 18h30- page 2 / 4

PROFIL FONDÉ EN 1972, LE GROUPE FOUNTAIN S'EST FORGÉ DEPUIS 50 ANS UNE SOLIDE RÉPUTATION EN TANT QUE FOURNISSEUR DE SERVICES DE BOISSONS CHAUDES ET FROIDES DANS LE SEGMENT B2B (BUREAUX, ORGANISATIONS ET TÉLÉTRAVAIL). LE MARCHÉ PRINCIPAL DE L'ENTREPRISE EST CELUI DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AVEC UNE FORTE CONCENTRATION SUR LE SEGMENT DIT DES « TABLE TOP ». L'OFFRE DE FOUNTAIN COMPREND DES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS ET LES SERVICES Y RELATIFS, UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS DE CAFÉ ET AUTRES BOISSONS CHAUDES TELLES QUE CACAO, SOUPE ET THÉ, AINSI QU'UNE SÉLECTION SPÉCIFIQUE DE BOISSONS ET ACCESSOIRES SOUS LA MARQUE FOUNTAIN. LA MISSION DE FOUNTAIN EST D'OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DE « BONNE HUMEUR » AU TRAVAIL À TOUS SES CLIENTS ET D'ÊTRE RECONNUE COMME UNE MARQUE DE CONSOMMATION FORTE ET FIABLE. FOUNTAIN EST PRINCIPALEMENT ACTIF SUR LES MARCHÉS BELGE, FRANÇAIS ET DANOIS, MAIS DISTRIBUE ÉGALEMENT SON OFFRE DE PRODUITS VIA UN RÉSEAU EUROPÉEN DE DISTRIBUTEURS. EN OUTRE, L'ENTREPRISE DÉVELOPPE ACTUELLEMENT UNE FORTE PRÉSENCE EN LIGNE VIA DIVERSES PLATEFORMES DE VENTE PAR INTERNET. CALENDRIER SAMEDI 30 AVRIL 2022 PUBLICATION DES COMPTES STATUTAIRES ET CONSOLIDÉS 2021 LUNDI 30 MAI 2022 À 10H00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 À 18H30 COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR LES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 30 SEPTEMBRE 2022 À 18H30 PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022 MERCREDI 15 MARS 2023 À 18H30 COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR LES RÉSULTATS ANNUELS 2022 RENSEIGNEMENTS Michel Milcent - C.E.O. (michel.milcent@fountain.eu - +33 6 85 52 64 33) Eric Dienst - C.F.O. (eric.dienst@fountain.eu - tél + 32 475 79 57 22) http://www.fountain.eu ANNEXE: Résultats des activités Communiqué de presse - Information réglementée - Informations annuelles 2021 - 21-03-2022 à 18h30- page 3 / 4