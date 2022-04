Fountain S A : - Communiqué de presse - 2022-04-22 - VF2

Information privilégiée

COMMUNIQUE DE PRESSE du 22 Avril 2022 à 15h00

Fountain annonce la signature d'une engagement pour l'acquisition de Javry SRLoffreexclusivesans

FOUNTAIN, ANNONCE LA SIGNATURE D'UNE LETTRE D'OFFRE EXCLUSIVE SANS ENGAGEMENT POUR L'ACQUISITION DE LA TOTALITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE JAVRY ACTIVE, TOUT COMME FOUNTAIN, SUR LE MARCHE DES SERVICES DE BOISSONS CHAUDES POUR LES SOCIETES (OFFICE COFFEE SERVICES, B2B).

A L'ISSUE DU DUE DILIGENCE ACTUELLEMENT EN COURS, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE FOUNTAIN SE PRONONCERA SUR LA REMISE D'UNE OFFRE DEFINITIVE QUI PRECISERA LES TERMES ET LA STRUCTURE DE LA TRANSACTION. LE FINANCEMENT DE L'ACQUISITION, DONT LES MODALITES DOIVENT ETRE PRECISEES, SE FERA NOTAMMENT PAR UNE AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'ENSEMBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE FOUNTAIN EST, A CE STADE, FAVORABLE A L'ACQUISITION ENVISAGEE.

Javry est une société Belge fondée en 2015 active en Belgique, en France et au Luxembourg. Elle propose aux entreprises et aux particuliers des cafés issus d'une filière éthique et écologique complète. Son modèle d'entreprise, fortement ancré dans la marque Javry, s'appuie sur ce qu'il y a de mieux en matière de digitalisation des étapes clés de la chaine de valeur de l'OCS. Pour les entreprises, Javry propose des formules de location de machine à café couplées à la fourniture de cafés de sa marque. Pour les particuliers, une offre de machines, de cafés et d'accessoires est commercialisée sur le site marchand de la société, avec livraison rapide à domicile. Des formules d'approvisionnement par abonnement sont également disponibles. La société offre un service de très haute qualité, facilité par la digitalisation des interactions et des processus, dans toute ses interactions avec ses clients. Pour compléter l'offre un service de maintenance et de réparation rapide et fiable est également disponible pour les clients B2B. En 2020, la société a réalisé une marge brute sur chiffre d'affaires de 217 K€ ; elle est gérée par 2 gérants et occupe 4 employés. Ses capitaux propres au 31/12/2020 s'élevaient à -277 K€ sur un total bilan de 509 K€.

Fondé en 1972, le groupe Fountain s'est forgé depuis 50 ans une solide réputation en tant que fournisseur de services de boissons chaudes et froides dans le segment B2B (bureaux, organisations et télétravail). Le marché principal de l'entreprise est celui de petites et moyennes entreprises, avec une forte concentration sur le segment dit des « table top ». L'offre de Fountain comprend des distributeurs de boissons et les services y relatifs, une large gamme de solutions de café et autres boissons chaudes telles que cacao, soupe et thé, ainsi qu'une sélection spécifique de boissons et accessoires sous la marque Fountain. La mission de Fountain est d'offrir une expérience de « bonne humeur » au travail à tous ses clients et d'être reconnue comme une marque de consommation forte et fiable. Fountain est principalement actif sur les marchés belge, français et danois, mais distribue également son offre de produits via un réseau européen de distributeurs. En outre, l'entreprise développe actuellement une forte présence en ligne via diverses plateformes de vente par internet.

