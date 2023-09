Information réglementée et privilégiée

PERSPECTIVES POUR LES EXERCICES 2023 ET 2024

La consolidation des ventes récurrentes de consommables ainsi que le volume des placements de machines à café et de fontaines à eau auprès de nouveaux clients ont soutenu la croissance du chiffre d'affaires au premier semestre. Le management est confiant sur la poursuite de cette tendance au dernier quadrimestre 2023 et en 2024

En parallèle, la filiale Javry, acquise en 2022, a poursuivi son développement via le canal digital conformément au plan financier. Au cours du premier semestre 2023, elle a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 30%. Cette tendance devrait se confirmer sur le second semestre 2023 et s'accélérer en 2024 avec le déploiement de l'offre sur de nouvelles géographies.

Enfin, afin de gérer la nouvelle phase de son développement, le groupe Fountain a annoncé fin juillet la nomination de Jean Philippe Faligot en tant que CEO. Il bénéficie de 20 années d'expérience dans le monde du café et a contribué à la définition des stratégies et au développement de grandes sociétés du secteur.

Compte tenu de ces éléments, la société est confiante dans l'atteinte de son objectif de croissance revu au mois de juillet dernier à 15 - 20% pour l'ensemble de l'année 2023.

DÉMISSION DE RAJA-INVEST BV DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET DE SA FONCTION EXÉCUTIVE

Au terme de 4 années de mission passées en tant que Chief Transformation Officer et administrateur du groupe Fountain, Monsieur Bruno Berlengé (représentant Raja Invest bv) a souhaité prendre de nouvelles orientations. Il cessera donc d'exercer ses fonctions au sein de la société à compter du 30 novembre 2023, date à laquelle il démissionnera également de son mandat d'Administrateur.

Le Conseil d'Administration tient à remercier vivement Bruno Berlengé pour son rôle clé dans la transformation de la société au cours des quatre dernières années et lui souhaite beaucoup de succès pour la poursuite de ses activités.

RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LA SITUATION CONSOLIDÉE

BDO Réviseurs d'Entreprises représentée par Christophe Colson a confirmé que ses travaux d'examen limité qui sont terminés quant au fond, n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le communiqué. »

PROFIL

FONDÉ EN 1972, LE GROUPE FOUNTAIN S'EST FORGÉ DEPUIS 50 ANS UNE SOLIDE RÉPUTATION EN TANT QUE FOURNISSEUR DE SERVICES DE BOISSONS CHAUDES ET FROIDES DANS LE SEGMENT B2B (BUREAUX, ORGANISATIONS ET TÉLÉTRAVAIL).

LE MARCHÉ PRINCIPAL DE L'ENTREPRISE EST CELUI DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AVEC UNE FORTE CONCENTRATION SUR LE SEGMENT DIT DES « TABLE TOP ». L'OFFRE DE FOUNTAIN COMPREND DES DISTRIBUTEURS DE BOISSONS ET LES SERVICES RELATIFS, UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS DE CAFÉ ET AUTRES BOISSONS CHAUDES TELLES QUE CACAO, SOUPE ET THÉ, AINSI QU'UNE SÉLECTION SPÉCIFIQUE DE BOISSONS ET ACCESSOIRES SOUS LA MARQUE FOUNTAIN.

LA MISSION DE FOUNTAIN EST D'OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DE « BONNE HUMEUR » AU TRAVAIL À TOUS SES CLIENTS ET D'ÊTRE RECONNUE COMME UNE MARQUE DE CONSOMMATION FORTE ET FIABLE.

FOUNTAIN EST PRINCIPALEMENT ACTIF SUR LES MARCHÉS BELGE, FRANÇAIS ET DANOIS, MAIS DISTRIBUE ÉGALEMENT SON OFFRE DE PRODUITS VIA UN RÉSEAU EUROPÉEN DE DISTRIBUTEURS. EN OUTRE, L'ENTREPRISE DÉVELOPPE ACTUELLEMENT UNE FORTE PRÉSENCE EN LIGNE VIA DIVERSES PLATEFORMES DE VENTE PAR INTERNET.