Coup de boost pour le fournisseur de café belge Fountain en 2023 : l'entreprise annonce un chiffre d'affaires en hausse de 18% et un cash-flow d'exploitation ajusté* en très nette progression de 32,4 %. Atteinte de l'objectif de croissance : chiffre d'affaires à 29,0 M€, en hausse de 4,4 M€, soit +18,0 % par rapport à celui de 2022.

Confirmation de la pertinence de sa nouvelle stratégie commerciale confortée par la hausse des volumes de consommation et par l'intégration réussie de Javry.

Cash-flow d'exploitation ajusté* à 2,5 M€ en très nette augmentation à comparer aux 1,9 M€ en 2022.

d'affaires consolidé pour l'exercice 2023 s'affiche en hausse de 18 % par rapport à 2022 grâce à la transformation de sa stratégie commerciale, à l'expansion de sa base de clients et à l'intégration réussie de Javry, société acquise par le groupe au 1er juillet 2022. Commentant ces chiffres, Jean-Philippe Faligot, CEO de Fountain, a déclaré « L'année 2023 a été une année pivot pour Fountain. Je suis très fier de ce que nos équipes ont accompli. Leur esprit d'entreprise, ainsi que l'évolution de notre offre, nous ont permis de surmonter ensemble les difficultés traversées durant la période du Covid, et de relancer notre croissance. Dans un contexte social compliqué, nous sommes optimistes quant aux tendances du marché. Les entreprises ont envie d'offrir une pause-café de qualité à leurs employés et visiteurs, et nous restons confiants dans notre capacité à continuer à nous adapter aux demandes de nos clients avec une gamme de produits et services répondant à leurs exigences. » Retour au bureau et bien-être au travail : la recette pour une pause-café de qualité Les résultats consolidés au 31 décembre 2023, montrent un chiffre d'affaires de 29,0 M€, en hausse de 4,4 M€, soit +18,0 % par rapport à celui de 2022. A périmètre constant, la progression du chiffre d'affaires est également solide à +13,1 % ou encore +3,1 M€. Cette croissance s'appuie sur une forte dynamique commerciale, grâce à l'augmentation de la demande pour les distributeurs de boisson haut de gamme et par la hausse des volumes de consommation. En effet, la croissance de l'activité est soutenue par la tendance actuelle du marché favorisant le retour des employés au bureau, et la valorisation de la « Pause-café» dans un environnement agréable, avec du café de qualité. « Le succès de notre nouvelle gamme de produits et services complets et innovants a démontré que nous avons su répondre aux attentes de nos clients, qui veulent transformer la pause-caféen un moment d'échange et de bien-êtreau sein de l'entreprise, » explique Frédéric Tiberghien, Président du Conseil d'Administration.

La société Javry réalise également une très belle performance sur l'année 2023 avec une croissance de chiffre d'affaires de 23 % pour s'élever à 2,3 M€. Les charges d'exploitation ont augmenté de manière contrôlée en 2023 par rapport à 2022. Il en résulte un EBITDA ajusté ou cash-flow d'exploitation ajusté pour l'exercice 2023 en nette augmentation à 2,5 M€ à comparer au montant de 1,9 M€ en 2022. Les autres éléments non opérationnels à hauteur de 0,5 M€ proviennent de la diminution de la dette relative au dernier Earn-Out sur l'acquisition de Javry. Cet ajustement résulte de la mise à jour du plan financier pour l'exercice 2024 afin de tenir compte du décalage survenu au niveau du déploiement de la marque Javry dans de nouvelles régions par rapport au plan initial. Le résultat net consolidé de 2023, après ajustement des actifs d'impôt différé pour un montant de 0,4 M€, s'élève à 1,1 M€, à comparer à -0,7 M€ en 2022. *Le cash-flow d'exploitation et les charges d'exploitation ajustés sont déterminés, en 2022, avant prise en charge des honoraires de 160 k€ liés à l'acquisition de la société Javry et à l'augmentation de capital. Financement & trésorerie La dette financière brute consolidée au 31 décembre 2023 s'élève à 8,3 M€ contre 10,7 M€ au 31 décembre 2022, soit une réduction de 2,4 M€ suite aux remboursements courants sur les dettes financières. Compte tenu d'une position de trésorerie de 0,7 M€, la dette financière nette au 31 décembre 2023 s'élève à 7,6 M€, en baisse de 1,6 M€ par rapport au 31 décembre 2022. La poursuite du désendettement va permettre à l'entreprise d'accélérer sa croissance et sa capacité d'investissement. Début 2024, le groupe Fountain a également renforcé ses liquidités en signant un nouvel accord de financement à hauteur de 0,6 M€ avec un nouveau partenaire bancaire.

Perspectives pour l'exercice 2024 Sous l'impulsion du nouveau CEO, le groupe met actuellement en place son nouveau plan marketing et finalise les derniers recrutements au sein des équipes commerciales, de support terrain et marketing. Le groupe projette de continuer en 2024 à faire évoluer son offre commerciale pour poursuivre sa croissance rentable et durable. De son côté, la marque Javry, déjà bien implantée en Belgique francophone, va poursuivre son développement en Flandre et en France. Les équipes ont affiné, au cours du dernier trimestre 2023, la stratégie de marketing digitale de la marque, lui permettant d'entrer dans une nouvelle phase de croissance dès les premiers mois de l'année. Avec Javry, la mission du groupe est de promouvoir la consommation de café éthique et écologique en Europe en fournissant aux entreprises une solution café de haute qualité, éthique et respectueuse de l'environnement. L'acquisition de Javry a apporté une dimension supplémentaire à l'approche commerciale du groupe Fountain » , souligne Jean-Philippe Faligot . « Les deux sociétés se complètent, avec d'une part l'expertise de Fountain et la qualité de son service après-vente, et de l'autre Javry, avec sa marque digitale et le rayonnement de ses valeurs éthiques et éco-responsables. Ensemble, les deux marques proposent un éventail complet de produits et services s'adaptant aux besoins des entreprises.

» Le Conseil d'Administration est confiant que la stratégie et les mesures mises en place sont de nature à assurer une croissance entre 5 et 10 % de l'activité et une amélioration de la rentabilité sur l'exercice 2024. Rapport du commissaire sur la situation consolidée Le commissaire, BDO Réviseurs d'entreprises SCRL, représentée par Christophe Colson, a confirmé que les procédures d'audit sur les informations financières consolidées reprises dans ce communiqué sont terminées quant au fond. Le rapport de commissaire comportera un paragraphe d'observation faisant référence à la justification par la Société de l'application du principe de continuité pour

l'établissement des Etats Financiers Consolidés IFRS. », BDO Réviseurs d'entreprises s.r.l., représentée par Christophe Colson. À propos de Fountain Fondé en 1972, le groupe Fountain s'est forgé depuis 50 ans une solide réputation en tant que fournisseur de services de boissons chaudes et froides dans le segment B2B (bureaux, organisations et télétravail). Le marché principal de l'entreprise est celui des moyennes entreprises, avec une forte concentration sur le segment dit des « Table Top ». L'offre de Fountain comprend des distributeurs de boissons et les services associés, une large gamme de solutions de café et autres boissons chaudes telles que cacao, soupe et thé, ainsi qu'une sélection spécifique de boissons et accessoires sous la marque Fountain. La mission de Fountain est d'offrir une expérience de « bonne humeur » à tous ses clients et d'être reconnue comme une marque de consommation forte, fiable et offrant le meilleur service. Fountain est principalement actif sur les marchés belge, français et danois, mais distribue également son offre de produits via un réseau européen de distributeurs. En outre, l'entreprise développe actuellement une forte présence en ligne via diverses plateformes de vente par internet. Ses principaux actionnaires sont : Quaeroq n.v. (Matexi), Dare Consulting s.r.l. (Frédéric Tiberghien), et Alychlo n.v. (Marc Coucke).

Calendrier 30 avril 2024 27 mai 2024 à 10h00 16 septembre 2024 30 septembre 2024 17 mars 2025 Publication des comptes statutaires et consolidés 2023 Assemblée générale ordinaire Communiqué de presse sur les résultats semestriels Publication du rapport financier semestriel Communiqué de presse sur les résultats annuels 2024 Contact presse William de Woot FINN william.dewoot@finn.agency+32 487 64 89 30 Fountain SA 17 Avenue de l'Artisanat B-1420 Braine l'Alleud www.fountain.eu