Fountaine Pajot : Bon timing pour accompagner la tendance 11/11/2021 | 08:56 Tommy Douziech 11/11/2021 | 08:56 achat En cours

Cours d'entrée : 126.8€ | Objectif : 144€ | Stop : 117€ | Potentiel : 13.56% Le titre Fountaine Pajot présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 144 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices. Sous-secteur Voiliers et bateaux à moteur Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FOUNTAINE PAJOT 46.54% 245 MALIBU BOATS, INC. 16.64% 1 518 SANLORENZO S.P.A. 126.06% 1 482 BÉNÉTEAU 58.48% 1 411 MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS, .. 16.34% 550 HANSEYACHTS AG 29.27% 96

Données financières EUR USD CA 2021 202 M 232 M - Résultat net 2021 7,60 M 8,73 M - Tréso. nette 2021 33,9 M 38,9 M - PER 2021 27,9x Rendement 2021 0,75% Capitalisation 212 M 245 M - VE / CA 2021 0,88x VE / CA 2022 0,75x Nbr Employés 988 Flottant 46,6% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 127,20 € Objectif de cours Moyen 144,00 € Ecart / Objectif Moyen 13,2% Dirigeants et Administrateurs Nicolas Gardies Chief Executive Officer Claire Fountaine Chairman Vincent Laigo Director-Technical & Design Office Jennifer Szersnovicz Independent Director Laurent Castaing Independent Director