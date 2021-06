FOUNTAINE PAJOT : bonne visibilité commerciale pour le prochain exercice

La mer est agitée pour Fountaine Pajot qui recule de 5,39% à 112,40 euros sur la place de Paris. Le spécialiste des catamarans de croisière a pourtant confirmé son objectif de croissance des ventes à deux chiffres pour son exercice en cours, qui s’achèvera fin août, et dit bénéficier d’une bonne visibilité commerciale pour le prochain exercice, ce qui lui permet d'envisager une nouvelle phase de recrutements.



La forte progression du titre depuis le début de l'année (+30%), ce qui lui permet de retrouver ses niveaux d'octobre 2018, associée aux difficultés d'approvisionnements provoquées par la reprise récente de l'activité économique au niveau mondial, semblent avoir incité les investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices sur la valeur.



En parallèle de ces perspectives, Fountaine Pajot a dévoilé ses résultats semestriels. Entre septembre 2020 et février 2021, le groupe a dégagé un résultat net (part du groupe) de 0,54 million d'euros, contre 3,7 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat a été impacté par des éléments exceptionnels sans effet cash, liés à la dépréciation des titres de participation dans Dream Yacht Charter.



Pour sa part, l'excédent brut d'exploitation ressort à 13,2 millions d'euros, contre 12,1 millions d'euros un an auparavant, soit un taux de marge opérationnelle en hausse à 15,5%. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 84,8 millions d'euros, contre 95,6 millions un an plus tôt.



Si cette première moitié d'exercice a été marquée par la crise du Covid-19, Fountaine Pajot met en avant son agilité et sa capacité d'adaptation rapide qui ont permis de limiter la baisse des ventes à 11,3% à données publiées et à 9,2% à périmètre comparable, notamment grâce aux derniers lancements, tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Alegria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 530).



Malgré l'annulation de la quasi-totalité des salons nautiques, le groupe dit être resté très actif commercialement avec la mise en place d'évènements privés, le renforcement des actions de marketing web et une présence soutenue auprès des distributeurs.