Fountaine Pajot : A suivre aujourd'hui

Fountaine Pajot a présenté ses comptes du premier semestre 2021/22. Le résultat net part du groupe est en forte amélioration à 5,655 millions d'euros contre 536 000 euros, un an auparavant. Des éléments exceptionnels sans effet cash, avaient impacté le résultat net part du groupe du premier semestre 2020/21. L'excédent brut d'exploitation est ressorti à 12,9 millions d'euros, contre 13,2 millions d'euros un an auparavant, " impacté par les tensions inflationnistes sur les matières premières et les difficultés d'approvisionnement ".



Le chiffre d'affaires du spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance a atteint 90,6 millions d'euros, en progression de 7%.



" La dynamique commerciale constatée sur cette première partie de l'exercice et la forte visibilité du carnet de commandes permettent d'anticiper une nouvelle année de croissance des ventes à +10% sur l'exercice " a indiqué le spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance.



Dans le cadre de son développement pour une plaisance décarbonée, Fountaine Pajot a scellé un partenariat renforcé en prenant une participation majoritaire dans Alternatives Énergies.



Alternatives Énergies bénéficie d'une longue expérience dans le développement et l'intégration de systèmes de propulsion-énergie zéro émission ou hybride pour la navigation : passeurs et navettes touristiques à propulsion électro-solaire, chalands multi-missions à technologie hybride, prolongateur d'autonomie à hydrogène…