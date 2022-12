Fountaine Pajot : A suivre aujourd'hui

Sur l'exercice 2021/22, clos fin août, le résultat net part du groupe de Fountaine Pajot est en forte amélioration à 15,9 millions d’euros contre 11,6 millions d’euros en 2020/21. L'excédent brut d'exploitation du spécialiste des catamarans est ressorti à 33,4 millions d’euros, contre 32,9 millions d’euros un an auparavant, " impacté par les hausses de prix des achats, en partie compensées par une répercussion dans les tarifs des bateaux ". Le groupe affiche une marge de 15,2% contre 16,2%, un an auparavant.Le chiffre d'affaires a progressé de 8,7% à 219,9 millions d'euros, " freiné par des tensions (approvisionnements et recrutements) ". La dynamique de l'activité a été portée par les ventes à l'international et par le retour des ventes aux loueurs professionnels." La qualité et la profondeur du carnet de commandes permettent d'anticiper une nouvelle année de croissance des ventes ", indique le spécialiste des catamarans à propos de son exercice 2022-2023.En outre, Fountaine Pajot prépare pour l'été 2023, l'extension de sa gamme avec un nouveau bateau amiral de 80 pieds. Enfin, pour accompagner la croissance du Groupe, les actions de recrutement sont renforcées avec pour objectif d'accueillir 150 nouveaux collaborateurs. Le partenariat de sous-traitance conclu avec Couach accroit également les capacités disponibles pour la fabrication de bateaux.