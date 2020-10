Une activité pénalisée par la crise sanitaire mondiale

Une dynamique commerciale repensée

Des fondamentaux solides et pérennes

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce son chiffre d'affaires pour l'exercice 2019/20 (clôturé le 31/08/20).

Données en K€

(normes françaises) 2018/19 2019/20 Variation Chiffre d'affaires annuel (du 1er septembre au 31 août) 207 112 168 349 -18,7%



Un solide début d'exercice stoppé par la crise sanitaire Covid-19

La très bonne dynamique du premier semestre a été fortement ralentie sur la deuxième partie de l'exercice par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement mises en place. Ainsi, la suspension des activités de production et d'expédition pendant plusieurs semaines avec une reprise très progressive de la fabrication et des livraisons ont fortement impacté le chiffre d'affaires du second semestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2019/20, l'activité catamaran est toujours portée par le Saona 47 en voile et le MY44 dans la gamme moteur, ainsi que par les nouveautés, l'Elba 45 en voile et le MY40 en moteur. Sur le segment du monocoque, le Dufour 430 et le Dufour 390 sont les plus contributifs à l'activité.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du Groupe consolide son développement à l'international avec 82% des ventes à l'export. Le Groupe Fountaine Pajot conforte son positionnement en Europe avec 38% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 13% des ventes, le grand export 17% et la zone Caraïbes 14%.

Enfin, les résultats de l'exercice clos le 31 août 2020 seront mécaniquement impactés par la baisse d'activité brutale de mars à juin.



Perspectives et développement 2021

Dans un contexte de crise sanitaire inédit qui suspend la tenue des principaux salons nautiques d'automne et probablement d'hiver, le Groupe Fountaine Pajot réorganise le redéploiement de ses actions commerciales avec :

La mise en place d'évènements privés,

Le renforcement des actions de marketing web,

Une présence soutenue auprès des distributeurs.

L'activité 2020/21 sera portée par la qualité et l'étendue de la gamme et par un rythme d'investissements très soutenu : le Samana 50 et l'Isla 40 en voile, le Power 67 en moteur et le Dufour 470 et le Dufour 61 en monocoque.

Pour l'exercice en cours, le Groupe peut s'appuyer sur la puissance de ses réseaux de vente et la force de ses marques. La plaisance reste une excellente réponse aux besoins d'évasion et de vacances après les contraintes imposées par la crise sanitaire, ainsi le retour à la normale est attendu dès cette année 2020/21. Le management du Groupe Fountaine Pajot est confiant sur ses capacités de rebond et rappelle qu'il dispose d'une organisation solide et d'une situation financière saine pour absorber cette crise.



Calendrier de communication :

Résultats annuels 2019/20 mi-décembre 2020 après bourse

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2019/20 (au 31 août 2020), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 168,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

