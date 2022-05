Fountaine Pajot : FOUNTAINE PAJOT CONFIE AU CHANTIER NAVAL COUACH, LA CONSTRUCTION DES BATEAUX DE SA GAMME MOTOR YACHT

Dans le cadre de son développement, Fountaine Pajot annonce confier au Chantier Naval Couach la fabrication de l'ensemble de sa gamme Motor Yachts. Fountaine Pajot libère ainsi de la capacité pour la production de ses grands voiliers sur son site rochelais. Le site d'Aigrefeuille est consacré aux voiliers de taille intermédiaire et celui de Périgny aux monocoques Dufour. Sur ces trois sites, le groupe Fountaine Pajot poursuit ses recrutements et ses plans de formation. Le Chantier Naval Couach met son excellence industrielle au service de la production des catamarans à moteur de Fountaine Pajot.

Créée en 1998 sous la marque Trawler Catamarans et désormais commercialisée sous la marque Fountaine Pajot Motor Yachts, la gamme compte actuellement trois modèles (MY4S, MY5 et MY6).

Le contrat de sous-traitance doit débuter en octobre 2022, pour une livraison des premiers catamarans à moteur à compter de novembre 2022.

Pour ce contrat ambitieux et structurant, Fountaine Pajot a sélectionné le Chantier Naval Couach, reconnu pour son excellence opérationnelle et industrielle, son expertise dans le composite et les bateaux à moteur, ainsi que sa capacité à assurer la réussite de grands programmes de construction de navires tant dans le domaine civil que professionnel.

Le Chantier Naval Couach déploie aujourd'hui son savoir-faire grâce aux compétences de ses 250 collaborateurs et pourra assurer la qualité de fabrication reconnue de Fountaine Pajot.

Fountaine Pajot et Couach œuvreront de concert pour la mise en place d'une ligne de production dédiée, la collaboration de leurs équipes respectives et le renforcement des synergies industrielles, afin de perpétuer l'ambition d'une qualité irréprochable qui anime les deux chantiers navals.

Cette collaboration industrielle inédite entre Fountaine Pajot et le Chantier Naval Couach permettra à Fountaine Pajot de libérer de la capacité sur son site rochelais pour des développements futurs et d'accompagner la croissance de son activité et l'extension de sa gamme Fountaine Pajot Motor Yachts.

Florent BATTISTELLA, Président-Directeur général du Chantier Naval Couach, déclare :

« Nous sommes très heureux de cette collaboration nouvelle entre nos deux chantiers, première étape d'une relation que nous espérons durable. Pour notre chantier, c'est avant toute chose une nouvelle reconnaissance de notre excellence industrielle, mais également une nouvelle opportunité de développer nos compétences et poursuivre notre développement. »

Nicolas GARDIES, Directeur général de Fountaine Pajot, déclare :

« Fountaine Pajot est fier de pouvoir s'appuyer sur Couach pour poursuivre le développement de sa gamme Fountaine Pajot Motor Yachts. Le savoir-faire de Couach est un gage de réussite pour l'avenir. Il rejoint notre attente et celle de nos clients qui nous font confiance depuis bientôt 25 ans sur ce segment en forte croissance du catamaran à moteur. Ce partenariat prépare l'avenir en donnant à Fountaine Pajot des capacités nouvelles de développement. »



À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2020/21 (au 31 août 2021), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 202,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40 ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73





À propos du Chantier Naval Couach

Créé en 1897 et basé à Gujan-Mestras (Gironde), le Chantier Naval Couach conçoit et construit des navires de grande plaisance et de surveillance côtière allant de 11 à 50 mètres. Couach offre à ses clients une solution globale pour l'ensemble du cycle de vie du navire en intégrant le design, l'ingénierie, la production, le suivi après-vente, la formation et le maintien en condition opérationnelle des navires. Grâce à son département R&D de premier plan, Couach se positionne comme le chantier naval de référence sur les matériaux composites pour des navires plus respectueux de l'environnement. Couach déploie son savoir-faire unique grâce aux compétences de 250 artisans dans 21 corps de métiers entièrement basés en France.

CONTACT PRESSE

COUACH : Jacques ORJUBIN – jorjubin@angie.fr – 06.80.91.73.97

