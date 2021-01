Fountaine Pajot : PERSPECTIVES 2020/21

Un carnet de commandes à fin décembre 2020 bien orienté : +5%

Un nouveau plan stratégique ambitieux :

2020/21 : retour de la croissance

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce ses perspectives pour l'exercice 2020/21 (clos le 31 août 2021) et présente son nouveau plan de développement.

Un carnet de commandes bien orienté

En dépit de l'annulation de la quasi-totalité des salons nautiques de l'automne à travers le monde, conséquence directe de la crise sanitaire, le Groupe Fountaine Pajot est resté très actif commercialement.

Ainsi, à l'issue de la saison d'automne 2020, le volume de commandes de Fountaine Pajot s'établit pour l'exercice en cours à 177,3 M€ à fin décembre 2020, en progression de 5% par rapport à la même période l'an passé. Le niveau de commandes atteint reflète l'attractivité des bateaux développés et le niveau de confiance de la clientèle dans l'entreprise, malgré un contexte de crise sans précédent.



Plan stratégique ODYSSEA 2024

Un nouveau plan de développement, « ODYSSEA 2024 », est lancé : il poursuit et conforte les avancées du plan stratégique précédent « Sail & Power 2020 ». Ce dernier plan, a largement et durablement transformé le Groupe, renforçant ainsi la création de valeur avec :

Une extension des sites de production passant, de 2 à 5 sites, intégrant les savoir-faire et les outils industriels reconnus ;

Une augmentation du nombre de collaborateurs (de 350 à 1 300 personnes) ;

Le déploiement du Lean permettant la production annuelle de 650 bateaux contre 150 et ;

Un chiffre d'affaires multiplié par X2,5 sur la période 2016-2020.

Cette stratégie de développement audacieuse a permis de conforter le Groupe Fountaine Pajot comme 2e acteur de la plaisance au niveau européen.

Le nouveau plan stratégique ODYSSEA 2024 s'appuie sur trois grands axes :

Le social : la réussite du collectif, le recrutement et la formation de nouveaux collaborateurs et l'amélioration des conditions de travail ;

L'environnemental : des process de production toujours plus vertueux et innovants et le développement de bateaux plus respectueux de l'environnement ;

La performance économique pour accroitre la capacité d'investissements et de redistribution des résultats auprès des équipes.

ODYSSEA 2024 vise également à renforcer l'expérience client : du parcours d'achat au parcours de navigation, en s'appuyant notamment sur la digitalisation de la relation.

ODYSSEA 2024 porte enfin une ambition industrielle forte avec un plan d'investissements de

33 M€ incluant la création de plus de 13 nouveaux bateaux sur la période.



Perspectives 2020/21

Pour l'exercice en cours, le Groupe Fountaine Pajot confirme un retour de la croissance (sous réserve de l'évolution sanitaire et de l'absence de nouvelles restrictions fortes qui en découleraient d'ici la fin de l'exercice) portée par :

La bonne dynamique commerciale, reflétée dans le carnet de commandes (+5%) ;

L'accélération en cours des rythmes de production ;

Les nombreuses nouveautés avec le Samana 59 et l'Isla 40 dans la gamme des catamarans à voile, le Power 67, dans la gamme Motor Yachts, et les D470 et D61, deux nouveaux monocoques qui sont lancés en ce mois de janvier 2021.



Calendrier de communication :

Assemblée Générale 15 février 2021 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020/21 26 avril 2021 (après bourse) Résultats du 1er semestre 2020/21 21 juin 2021 (après bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2019/20 (au 31 août 2020), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 172,9 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

