Activité commerciale soutenue

La première période de confinement a conduit le groupe Fountaine Pajot à interrompre ses fabrications et ses livraisons à la mi-mars, puis de reprendre progressivement ses activités avec des protocoles sanitaires rigoureux et bien suivis de l'ensemble de ses salariés. L'impact sur le chiffre d'affaires de l'année clôturée au 31 août 2020 a été contenu à -16,7% (172,9 M€ en base pro forma, et 168,3 M€ sur le nouveau périmètre, compte tenu de la cession de sa filiale JJL Catamaran intervenue le 31 juillet 2020).

La visibilité commerciale est aujourd'hui bonne et soutenue, tant sur Fountaine Pajot que Dufour, grâce à la dynamique commerciale de ces dernières semaines. Le plan de lancement des nouveautés, tant sur le segment du catamaran (Samana 59, Isla 40 et Power67) que sur celui du monocoque (D470 et D61), ainsi que le redéploiement des actions commerciales, notamment à travers des actions Web, viennent soutenir l'activité commerciale.



Production industrielle maintenue

L'expérience acquise dans la gestion de la première crise du Covid est aujourd'hui mise à profit pour poursuivre la production en dépit des nouvelles mesures de confinement, tout en garantissant la santé des salariés.

Le Groupe Fountaine Pajot utilise la période en cours pour améliorer ses process, accroitre ses capacités de production et préparer le futur en s'appuyant sur la totalité de son effectif.



Évolution de l'actionnariat de la Compagnie du Catamaran

Fountaine Pajot, annonce l'entrée prochaine au capital de la Compagnie du Catamaran (holding de contrôle du groupe Fountaine Pajot), de Arkéa Capital Partenaire S.L.P. (société de libre partenariat représentée par sa société de gestion ARKEA CAPITAL).

Arkéa Capital Partenaire S.L.P, par cette opération de rachat de titres auprès de NextStage SCA (société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS) et FCPR NextStage Rendement (tous deux gérés par la société de gestion NextStageAM), deviendra le deuxième actionnaire de la holding la Compagnie du Catamaran, en soutien de la famille Fountaine qui est et en restera l'actionnaire majoritaire.

La réalisation de cette opération est subordonnée à l'obtention d'une dérogation de l'AMF dont la demande déposée est en cours d'instruction.

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2019/20 (au 31 août 2020), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 168,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2xuZslsZJiVnZptZsqXZpOYm25nxmSXZ5LInGqcmMeZbnCRnWZlaMXJZm9nl2dn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66221-cp-fountaine-pajot-point-activite-et-evolution-actionnariat-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews