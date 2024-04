Chiffre d'affaires en progression de +48% à 165 M€

Renforcement du savoir-faire Fountaine Pajot dans la Menuiserie

Investissements : 16 M€ engagés dans le renouvellement des modèles et l'accroissement des capacités de production

2023/24, prévision de croissance forte de l'activité

Données en M€ (normes françaises) 2022/23 2023/24 Variation Chiffre d'affaires 1er semestre 111,3 164,9 +48,2%



Une croissance toujours très solide

Sur l'ensemble du premier semestre de l'exercice 2023/24 (du 01/09/23 au 28/02/24), le Groupe Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires de 164,9 M€, enregistrant une progression de +48,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+33,2% à périmètre constant). Cette performance très solide est portée par l'accélération des rythmes de production et le succès des derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Aura 51 et Samana 59) que sur le segment du monocoque (D41 et D470).

La politique de recrutement et de formation porte ses fruits se traduisant par la nette croissance de ce semestre.

Le Groupe maintient sa trajectoire de développement à l'international avec 84% des ventes réalisées à l'export. L' Europe reste le principal moteur avec 38% des ventes, suivie par l'Amérique du Nord avec 28% des ventes et les marchés du grand export à hauteur de 11%. Enfin, la zone Caraïbe représente 7% des ventes et le marché domestique français compte pour 16%.



Renforcement du savoir-faire Fountaine Pajot dans la menuiserie

Fountaine Pajot accroit ses capacités en reprenant les activités de menuiserie d'agencement du site de la Chevrolière, rachetées auprès du groupe Malvaux Industries. Cette acquisition permet à Fountaine Pajot de se renforcer dans la conception et la fabrication d'aménagements intérieurs de bateaux pour l'ensemble de ses productions. Ce site, partenaire historique de Fountaine Pajot, s'étend sur 8 000 m2 de bâtiments industriels, équipés de machines numériques et employant une soixantaine de salariés.

Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot a déclaré « En faisant l'acquisition de cette menuiserie, Fountaine Pajot se dote d'un outil et de compétences, développés par Malvaux Industries. Ce savoir-faire est clé dans la chaine de valeur du développement des bateaux. Le Groupe Fountaine Pajot ressort ainsi renforcé par cette acquisition. »

Philippe Denavit, Président du groupe Malvaux Industries ajoute : « En adossant l'établissement de la Chevrolière, à Fountaine Pajot, Malvaux Industries s'appuie sur un partenaire de long terme et de confiance. »



Perspectives 2023/24 favorables avec une croissance attendue

Malgré des signes de ralentissement sur le marché mondial du nautisme, les perspectives restent encourageantes pour le Groupe. Le portefeuille de commandes actuel offre une base solide pour anticiper une année 2023/24 de croissance forte marquée par :

les lancements de produits - le Thíra 80, nouveau bateau amiral de la Gamme Fountaine Pajot, dont le déploiement se poursuit, et le D44, nouveauté de la marque Dufour, présenté en avant-première mondiale lors du Salon de Düsseldorf en janvier,

la poursuite du déploiement commercial des solutions électriques hybrides.

Le Groupe Fountaine Pajot poursuit sa trajectoire de développement et de transformation avec un plan d'investissements ambitieux. Plus de 5 M€ sont consacrés au développement de nouveaux bateaux et plus de 10 M€ au renforcement des capacités industrielles.

Bénéficiant d'une bonne visibilité grâce à un carnet de commandes solide, une organisation industrielle performante et une politique de ressources humaines renforcée, le Groupe vise une nouvelle année de croissance forte.



