Communiqué officiel de FOUNTAINE PAJOT

Des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de recrutement et de compétence

Une très bonne dynamique des ventes avec un chiffre d'affaires de 276,8 M€ en croissance de 26%

Une rentabilité opérationnelle en amélioration avec un EBE à 39,9 M€, soit une marge de 14,4%

Une structure financière solide

Une démarche volontaire pour des bateaux plus éco-responsables

2023/24, une nouvelle année de croissance

Fountaine Pajot, entreprise engagée socialement

Le Groupe Fountaine Pajot a poursuivi sa politique d'embauche sur l'année écoulée, avec une centaine de nouveaux collaborateurs qui ont rejoint les rangs de l'entreprise. Soucieuse de leur intégration et de leur accompagnement, le Groupe Fountaine Pajot vient de lancer sa propre école, l'Institut des Talents Nautiques. Pour l'année à venir, l'objectif est de réaliser 50% de formation en plus, destinées aux nouveaux embauchés, mais également sous forme de perfectionnement dans les métiers du composite, de l'électricité ou de la menuiserie.

Enfin grâce aux bonnes performances économiques réalisées sur l'exercice 2022/23, l'intéressement et la participation versés aux salariés progressent de 21,5% pour s'établir à 5,8 M€ (vs 4,7 M€ sur l'exercice 2021/22).



2022/23 des résultats solides

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, publie ses résultats consolidés pour l'exercice 2022/23 (du 01/09/22 au 31/08/23). Les principales données financières ont été arrêtées par le Conseil d'administration dans sa séance du 20 décembre 2023.

Données en M€ - (normes françaises) 2022/23[1] 2021/22 Chiffre d'affaires 276,8 219,9 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 39,9 33,3 Résultat d'Exploitation (avant dot. aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition) 33,6 25,9 Résultat financier 0,7 (2,7) Résultat courant 21,3 23,1 Résultat exceptionnel (1,5) - Résultat net de l'ensemble consolidé 11,1 15,8 Résultat net part du Groupe 11,4 15,9 Dont Intéressement & participation 5,8 4,7



Amélioration de la performance opérationnelle

Fountaine Pajot réalise sur l'exercice 2022/23 un chiffre d'affaires en progression de 26% à 276,9 M€, portée notamment par la qualité de l'offre produits tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Aura 51, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (D530, D470 et D37) et par l'accélération des rythmes de production.

Cette très bonne dynamique d'activité s'est accompagnée d'un EBE 2022/23 qui ressort à 39,9 M€, contre 33,3 M€ un an auparavant, une performance qui porte à 14,4% la marge d'EBE. Le résultat d'exploitation, avant dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition s'élève à 33,6 M€ (+30%).

Enfin, après prise en compte d'une dépréciation sur écarts d'acquisition pour -13 M€ (sans impact sur la trésorerie), d'un résultat financier de 0,7 M€, d'un résultat exceptionnel de -1,5 M€ et d'une charge d'impôt de -8,7 M€, le résultat net part du Groupe s'élève à 11,4 M€.

Une structure financière confortée

En M€ 31/08/23 31/08/22 En M€ 31/08/23 31/08/22 Immobilisations 78,5 81,0 Capitaux propres 83,5 71,5 Stocks 53,4 38,0 Provisions & impôts différés 7,7 9,7 Créances clients et autres créances 19,1 11,3 Dettes financières 26,6 29,8 Disponibilités 144,7 139,4 Fournisseurs et comptes rattachés 32,2 19,3 Total Actif 295,7 269,7 Autres dettes

Dont acomptes clients 145,6

117,4 139,4

117,1 Total Passif 295,7 269,7



Au 31 août 2023, les flux de trésorerie générés par l'activité atteignent 28,7 M€, grâce à une marge brute d'autofinancement après impôts de 32,4 M€ et un Besoin en Fonds de Roulement limité à -3,7 M€ (l'augmentation des stocks anticipant les commandes à livrer dans les prochains mois).

Les investissements 2022/23, soutenus à 9,1 M€, ont principalement porté sur les nouveaux bateaux et sur la solution de motorisation hybride électrique développée par le Groupe.



Un Groupe pleinement engagé dans sa démarche environnementale

Dans une optique de limitation de son empreinte carbone à horizon 2030, le Groupe Fountaine Pajot poursuit ses efforts dans le déploiement de la gamme Smart Electric®, solution hybride électrique développée par le Groupe, avec l'Astréa 42 Smart Electric® et le premier Dufour D530 Smart Electric®.

Fountaine Pajot, à l'instar d'un certain nombre de sociétés industrielles, dispose désormais d'une cartographie de l'empreinte carbone de ses activités. Cette comptabilité carbone permettra le déploiement d'une trajectoire carbone pour limiter dans les prochaines années l'impact de ses activités.



Perspectives 2023/24 favorables, pour une nouvelle année de croissance

Compte tenu de la qualité du portefeuille de commandes embarquées et d'une organisation industrielle performante, le Groupe Fountaine Pajot dispose d'une bonne visibilité à moyen terme et est confiant dans la réalisation d'une nouvelle année de croissance rentable pour l'exercice 2023/24 portée par :

Les nouveautés : Chez Fountaine Pajot, le Thira 80, le plus grand catamaran de croisière de l'histoire du chantier, destinée à une clientèle premium, et chez Dufour, le monocoque D41, en lice pour 3 prestigieux prix internationaux (Voiliers de l'année 2024 par Voile Magazine ; Bateaux de l'année 2024 par Cruising Word et nominé pour les British Yachting Award) ;

L'adaptation des rythmes de productions ;

Le renforcement de sa politique de ressources humaines, avec 3,5 M€ d'investissements destinés à améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs, en agrandissant les surfaces d'ateliers d'Aigrefeuille.



Calendrier de communication :

Perspectives 2022/23 et carnet de commandes

Réunion de présentation des résultats 2022/23 17 janvier 2024 (avant Bourse)

17 janvier 2024 – 10h00

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré

3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2022/23, le Groupe FOUNTAINE PAJOT a réalisé un chiffre d'affaires de 277 M€.

Euronext Growth Paris – ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40 ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

[1] Au cours de l'exercice Fountaine Pajot a renforcé sa présence aux États-Unis, par une prise de participation majoritaire au sein de son principal distributeur américain, Atlantic Cruising Yachts, en juin 2023.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymptkZZolWuXlnJrlcllbJJsl5limJTKameck2pvZJfKmpqTxW6UZsWcZnFkmWlq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83444-cp_fountaine_pajot_ra022_23_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews