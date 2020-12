Fountaine Pajot : RÉSULTATS ANNUELS 2019/20

Des résultats annuels solides dans un contexte exceptionnel

Une activité freinée par la crise sanitaire

Une structure financière renforcée

2020/21 : bonne visibilité commerciale

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce ses résultats pour l'exercice 2019/20 (du 01/09/19 au 31/08/20). Les principales données financières ont été arrêtées par le Conseil d'Administration réuni le 11 décembre 2020.

Données en K€ - (normes françaises) 2019/20 2018/19 Chiffre d'affaires 172 868 207 112 Excédent Brut d'Exploitation 21 332 30 124 Résultat d'Exploitation 12 378 20 760 Résultat financier (960) (1 084) Résultat courant 11 417 19 676 Résultat exceptionnel 6 010 (3 130) Résultat net de l'ensemble consolidé 7 475 10 826 Résultat net part du Groupe 7 118 11 045



Des résultats solides malgré un contexte mondial incertain

Après un début d'exercice très dynamique avec un chiffre d'affaires Groupe en progression de 19,8% à fin février 2020, les mesures de confinement liées à la crise sanitaire Covid-19 ont pesé sur la deuxième partie de l'année.

Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2019/20, Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires consolidé de 172,9 M€ en repli limité de 16,5% (-18,7% sur le nouveau périmètre, compte tenu de la cession de sa filiale JJL Catamaran intervenue le 31 juillet 2020).

Le recul de l'activité pèse sur les résultats du Groupe, néanmoins, les résultats annuels reflètent l'agilité et la réactivité dont a su faire preuve l'ensemble des équipes. Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation, en retrait, s'élève à 21,3 M€, soit 12,3% du chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation s'établit à 12,4 M€ sur l'exercice 2019/20.

Les autres produits exceptionnels incluent 6 M€ de produits non récurrents liés à une transaction mettant fin à un litige fournisseur. Le résultat net part du Groupe 2019/20 ressort à 7,1 M€.



Un bilan parfaitement maîtrisé

En K€ 31/08/20 31/08/19 En K€ 31/08/20 31/08/19 Immobilisations 85 029 93 129 Capitaux propres 54 435 52 504 Stocks 22 708 27 824 Provisions & impôts différés 9 054 8 323 Créances clients et autres créances 8 069 13 790 Dettes financières 42 393 41 799 Trésorerie 62 654 46 778 Fournisseurs et comptes rattachés 10 215 17 297 Total Actif 178 460 181 521 Autres dettes

Dont acomptes clients 62 361

45 084 61 597

40 616 Total Passif 178 460 181 521



Au 31 août 2020, le cash-flow d'exploitation ressort positif à 27,4 M€, dont une baisse du Besoin en Fonds de Roulement de 6,2 M€.

Les investissements 2019/20 sont restés soutenus à 9,6 M€ et ont principalement porté sur la mise à niveau des équipements en matière d'hygiène et de sécurité dans les usines, et sur le développement de nouveautés qui porteront la croissance future du Groupe :

De nouveaux catamarans à voile : le Samana 59 et l'Isla 40, tous deux lancés en septembre 2020, ainsi que le Power 67, dans la gamme Motor Yachts,

Le lancement du D530 chez Dufour.

À fin août 2020, malgré un exercice atypique, le Groupe Fountaine Pajot renforce sa structure financière avec une trésorerie nette positive de 20,3 M€ lui permettant de préserver sa capacité de rebond et de poursuivre son développement.



Perspectives 2020/21 : une activité commerciale bien orientée

L'expérience acquise dans la gestion de la première crise de la Covid est aujourd'hui mise à profit pour poursuivre la production en dépit des nouvelles mesures de confinement, tout en garantissant la santé des salariés. Le Groupe Fountaine Pajot poursuit sa stratégie d'amélioration de ses process, continue d'accroitre ses capacités de production et prépare le futur en s'appuyant sur la totalité de son effectif.

L'activité 2020/21 sera portée par la qualité et l'étendue des gammes de bateaux proposés, dont les nouveautés de septembre, et le D470 et D61, deux nouveaux monocoques chez Dufour qui seront lancés en janvier 2021. Par ailleurs, le redéploiement d'une large partie des actions commerciales en s'appuyant sur les outils digitaux et la résilience du marché des propriétaires, permettent d'anticiper un retour de la croissance dès cette année 2020/21 et ainsi de conforter le Groupe Fountaine Pajot en tant que 2e acteur de la plaisance au niveau français et européen.

Nicolas Gardies, Directeur Général de Fountaine Pajot, déclare : « Face à une crise mondiale sans précédent, nous disposons d'atouts solides à travers nos marques, la mobilisation de tous nos collaborateurs, l'agilité de notre outil industriel et une situation financière très saine qui nous permettent de poursuivre avec ambition notre développement. »



Calendrier de communication :

Perspectives 2020/21 et carnet de commandes

Réunion de présentation des résultats 2019/20 Le 12 janvier 2021



À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2019/20 (au 31 août 2020), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 172,9 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGlxlp2YZGnHm2xtaJiYmJOXamtomWHGapOZxGqZl5ydaXBlmpeVaJaZZm9nmm1m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66580-cp-fountaine-pajot-ra-2019_20-def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews