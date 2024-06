Fountaine Pajot : Vents favorables pour Fountaine Pajot au premier semestre

Fountaine Pajot affiche au premier semestre 2023/2024 (conclu le 29 février 2024) un résultat net part du groupe en forte progression : 13,5 millions d’euros contre 7,8 millions il y a un an. Sur cette période, le chiffre d'affaires est en progression de 48% (33,2% à périmètre constant), fortement tourné vers l'international : 164,9 millions d'euros contre 111,4 millions d'euros il y a un an. Le constructeur de catamarans grand public souligne que sa dynamique est "soutenue par l'accélération des rythmes de production et le succès des derniers lancements".



Après des années exceptionnelles (rattrapage post-Covid), le groupe "confirme un retour à la normale de la demande".



Bénéficiant d'une croissance forte, le groupe affiche sur ce premier semestre un excédent brut d'exploitation à 29,8 millions d'euros contre 12,6 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat d'exploitation, avant dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition, s'élève à 25,2 millions d'euros.



Malgré un marché marqué par "un certain attentisme des clients propriétaires et charters", le groupe vise une nouvelle année de croissance rentable "grâce à une forte activité et de nombreuses commandes à livrer". Grâce aux bonnes performances économiques réalisées sur le premier semestre, il annonce qu'il poursuivra ses investissements (capacités et produits) et humains (recrutement, intéressement et participation salariés).