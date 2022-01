Fountaine Pajot : anticipe un nouvel exercice de croissance

Fountaine Pajot a fait le point ce jeudi sur ses perspectives de croissance pour l'exercice en cours, qui s'achèvera fin août 2022. À l'issue des salons nautiques d'automne 2021, le volume de commandes du spécialiste des bateaux de plaisance s'élève à 195,3 millions d'euros à fin décembre 2021, en progression de 10,2% par rapport à la même période l'an passé. Il se décompose en 50,3 millions d'euros de facturations réalisées et 145 millions d'euros de commandes à livrer.



Le volume de commandes est supérieur au niveau d'avant crise sanitaire.



Dans ce contexte, Fountaine Pajot dit anticiper un nouvel exercice de croissance, tout en restant prudent au vu de la crise mondiale inédite sur les approvisionnements et de tensions sur les prix des matières premières.



" Malgré un contexte sanitaire incertain, la situation financière solide du groupe, notre organisation industrielle et la puissance de nos réseaux de vente et de nos marques nous rendent confiants", a commenté Nicolas Gardies, le Directeur Général de Fountaine Pajot.



"La bonne visibilité commerciale doit nous permettre de poursuivre nos ambitions de croissance sur l'exercice en cours, en restant volontaristes dans notre recrutement et agiles pour contenir les difficultés d'approvisionnements et les tensions sur les prix des matières premières", a ajouté le dirigeant.