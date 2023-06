Fountaine Pajot : bien orienté, un analyste en renfort

Le titre Fountaine Pajot est bien orienté mercredi à la Bourse de Paris alors que les analystes de Portzamparc ont intégré le fabricant de catamarans dans leur liste de valeurs moyennes préférées ('High Five').



Le bureau d'études, qui met notamment en avant un carnet de commandes vu 'à deux chiffres' sur l'exercice 2022/2023, affiche une recommandation d'achat sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 169 euros représentant un potentiel de hausse de 33%.



Portzamparc met également en évidence des effets prix qui devraient commencer à porter leurs fruits sur la marge, ainsi qu'un mix produit/client favorable qui devrait s'accentuer sur le second semestre de l'exercice.



Les analystes évoquent, en outre, des multiples de valorisation 'toujours en retrait' par rapport aux comparables du groupe, avec notamment un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 2,5x contre 3,7x à 7,2x pour le secteur.



Vers 12h15, Fountaine Pajot progressait de 2,5%.



