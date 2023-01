Fountaine Pajot : croissance de 10-15% prévue en 2022-23

Le fabricant de navires de plaisance Fountaine Pajot indique que son carnet de commandes, couvrant à la fois l'exercice 2022-23 et une grande partie des exercices à suivre, lui permet d'envisager une croissance pour l'année 2022-23 entre +10% et +15%.



Fort d'une bonne dynamique commerciale, il anticipe de nouveau une croissance de ses ventes, portée par des capacités de production renforcées, des lancements de produits, ainsi que le déploiement commercial de l'électrique hybride.



'Au cours des dernières années, marquées par la crise sanitaire, l'inflation et les difficultés d'approvisionnements, le groupe a su démontrer sa capacité à surmonter des défis majeurs', affirme son directeur général Nicolas Gardies.



