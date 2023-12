Fountaine Pajot figure parmi les 1ers constructeurs mondiaux de catamarans de croisière. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - vente de catamarans : catamarans à voile (marques Lucia 40, Helia 44, Saba 50, Ipanema 58 et Victoria 67) et à moteur (MY 37, Cumberland MY 47 LC et Queensland MY 55) ; - prestations de services : notamment prestations de services après-vente. A fin août 2022, le groupe dispose de 2 sites de production implantés en France. 83,7% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Produits de récréation