Fountaine Pajot : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020/21

Activité solide

Amélioration de la performance opérationnelle

Confiance réaffirmée dans une croissance à 2 chiffres sur l'exercice 2020/21

Bonnes perspectives 2021/22

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce ses résultats pour le premier semestre 2020/21 (du 01/09/20 au 28/02/21).

Les principales données financières ont été arrêtées par le Conseil d'administration dans sa séance du 18 juin 2021.

Données en K€ - (normes françaises) 28/02/2021

6 mois 29/02/2020

6 mois Chiffre d'affaires 84 765 95 579 Excédent Brut d'exploitation 13 165 12 106 Résultat d'exploitation 8 176 8 057 Résultat financier (309) (342) Résultat courant 7 867 7 115 Résultat exceptionnel (70) 327 Résultat net de l'ensemble consolidé (154) 4 035 Résultat net part du Groupe 536 3 696



Le premier semestre de l'exercice 2020/21 reste marqué par un contexte de crise sanitaire sans précédent. Néanmoins, Fountaine Pajot a démontré son agilité et sa capacité d'adaptation rapide limitant la baisse des ventes à 11,3% (-9,2% à périmètre comparable) pour un chiffre d'affaires de 84,8 M€ au 28 février 2021. Les derniers lancements, tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Alegria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 530) ont porté l'activité du Groupe sur cette période.

Pour faire face à cette situation inédite, Fountaine Pajot a su réagir rapidement pour préserver la performance du Groupe. Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation du premier semestre 2020/21 ressort à 13,2 M€, contre 12,1 M€ un an auparavant, soit un taux de marge opérationnelle en hausse à 15,5% du chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation s'établit à 8,2 M€.

Des éléments exceptionnels (dépréciation des titres de participation dans Dream Yacht Charter), sans effet cash, ont impacté le résultat net part du Groupe du premier semestre 2020/21.



Une structure financière très robuste

En K€ 28/02/21 31/08/20 En K€ 28/02/21 31/08/20 Immobilisations 81 012 85 029 Capitaux propres 51 542 54 435 Stocks 32 670 22 708 Provisions & impôts différés 9 373 9 054 Créances clients et autres créances 6 072 8 069 Dettes financières 39 621 42 393 Trésorerie 86 152 62 654 Fournisseurs et comptes rattachés 21 699 10 215 Total Actif 205 906 178 460 Autres dettes

Dont acomptes clients 83 671

61 783 62 361

45 084 Total Passif 205 906 178 460



Fountaine Pajot présente au 28 février 2021 un cash-flow d'exploitation positif à 9 M€ et une variation du Besoin en Fonds de Roulement favorable à 25,1 M€ compte-tenu du bon niveau d'acomptes reçus sur commandes générant une trésorerie d'exploitation positive de 34,1 M€. L'augmentation des stocks anticipe les commandes à livrer sur la deuxième partie de l'exercice.

Le rythme soutenu des investissements sur la période s'élève à 5,1 M€ et a porté, en plus du réaménagement d'une partie des ateliers, sur les nouveautés avec le Samana 59 et l'Isla 40 dans la gamme des catamarans à voile, le MY4S, dans la gamme Motor Yachts, et les D470 et D61, deux nouveaux monocoques.

Ainsi, à fin février 2021, le Groupe Fountaine Pajot affiche une structure financière renforcée lui permettant de poursuivre sereinement son développement créateur de valeur.



Perspectives 2020/21 favorables

Malgré l'annulation de la quasi-totalité des salons nautiques, le Groupe Fountaine Pajot est resté très actif commercialement avec la mise en place d'évènements privés, le renforcement des actions de marketing web et une présence soutenue auprès des distributeurs. La reprise récente de l'activité économique au niveau mondial provoque néanmoins des difficultés d'approvisionnements, auxquelles le Groupe Fountaine Pajot s'adapte de manière permanente.

La dynamique commerciale constatée sur cette première partie de l'exercice et le bon niveau du carnet de commandes permettent d'anticiper une reprise de la croissance des ventes à 2 chiffres dès cet exercice (clôture le 31 août 2021), de bénéficier d'une bonne visibilité commerciale pour le prochain exercice, très largement couvert par le portefeuille de commandes, et d'envisager une nouvelle phase de recrutements.



À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2019/20 (au 31 août 2020), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 172,9 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mp1yYMlmZ5iXmJucl55laJNoZ2pol2nFmWeYlGacYp+bmXKWmmlibMXKZm9qnG1n

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69781-cp-fountaine-pajot-rs1-2020_21-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews