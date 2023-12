Fountaine Pajot : résultats solides, perspectives favorables

Fountaine Pajot a fait état vendredi de résultats annuels 'solides' et de perspectives 'favorables', des annonces qui permettaient à son titre de progresser à la Bourse de Paris.



Le fabricant de bateaux de plaisance a dévoilé ce matin un excédent brut d'exploitation (EBE) de 39,9 millions d'euros au titre de son exercice 2022/23, clos fin août, contre 33,3 millions d'euros un an auparavant.



Le résultat d'exploitation, avant dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition s'élève quant à lui à 33,6 millions d'euros, soit une progression de 30%, tandis que le résultat net part du groupe s'est établi à 11,4 millions d'euros, contre 15,9 millions un an plus tôt.



Au 31 août dernier, les flux de trésorerie générés par l'activité atteignent 28,7 millions d'euros.



Le groupe a par ailleurs fait part de perspectives favorables, anticipant un nouvel exercice de croissance rentable en 2023/24.



Compte tenu de son portefeuille de commandes embarquées et de son organisation industrielle jugée 'performante', Fountaine Pajot assure disposer d'une bonne visibilité à moyen terme.



Vers 12h00, le titre enregistrait une progression de presque 3%, mais perdait encore plus de 7% sur l'ensemble de l'année.



