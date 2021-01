Source : présentation investisseurs du 12 janvier 2021

Les effectifs ont également été multiplié par près de 4 en 4 ans…

"Nous sommes une industrie de main d’œuvre, en particulier chez Dufour où davantage de métiers sont intégrés. Notre nouveau plan moyen terme prévoit d’intégrer davantage notre chaîne de valeur, notamment en matière de menuiserie, ainsi que les mousses et les tissus. Cela permet de mieux sécuriser les approvisionnements, de produire quasiment à la demande des lignes de montage et ainsi de réduire le niveau de stocks. Nous sommes aujourd’hui un peu plus de 600 personnes en CDI chez Fountaine Pajot, et un peu moins de 400 chez Dufour, avec une reprise du recours à l’intérim depuis le début de l’année afin d’accompagner le redémarrage d’activité. "

Peut-on attendre une croissance annuelle à deux chiffres sur les 4 années à venir malgré votre positionnement sur le monocoque, segment moins dynamique historiquement ?

"Odysséa 2024 est clairement un plan de croissance. Nous avons atteint ce type de croissance dans le passé et avons l’ambition de renouer avec une forte dynamique, sans pouvoir vous annoncer des objectifs précis. La crise sanitaire nous invite à la vigilance. Je peux juste vous dire que sauf aggravation de la crise sanitaire, pour l’exercice en cours, nous espérons pouvoir dépasser légèrement le taux de croissance du carnet de commandes à fin décembre de 177,3 M€, en hausse de 5% sur un an. Cette croissance est tirée d’une part, par un regain d’intérêt pour les monocoques, plus accessibles à la clientèle de particuliers et d’autre part, au travers une nouvelle clientèle, plus jeune, qui s’intéresse de plus en plus à la navigation avec la crise sanitaire. Les lancements de nouveaux modèles Dufour, plus habitables et plus spacieux qu’il y a 5 ans, y est également pour quelque chose."

La location de bateaux était en plein boom avant la crise sanitaire. A quel horizon la voyez-vous redémarrer ?

"Les compagnies de charter, que ce soit Dream Yacht Charter ou d’autres, ont été très impactées par la fermeture des frontières. Elles s’emploient actuellement à améliorer leur équilibre financier et bilantiel, ce qui affecte nos ventes sans fragiliser nos créances clients. Le potentiel de ce marché reste intact et sa reprise dépendra de la réouverture des frontières. Difficile de dire si la reprise se matérialisera au printemps ou à l’automne, voire début 2022. Heureusement, en attendant, la clientèle de particuliers qui représente aujourd’hui 80% de notre carnet de commandes, contre 70% historiquement, est dynamique et les salons virtuels que nous avons organisés ont plutôt bien fonctionné cet hiver."

Votre participation minoritaire dans Dream Yacht Charter a-t-elle vocation à évoluer ?

"Je ne pense pas, ni dans un sens ni dans l’autre. La situation actuelle nous convient : elle nous donne un poste d’observation privilégié sur la clientèle, ses usages, l’entretien des équipements, etc. Nous ne sommes pas dépendants de DYC et ils ne sont pas dépendants de nous. "

