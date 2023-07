Fox Corporation est une société d'information, de sport et de divertissement. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Programmation des réseaux câblés, Télévision et autres, Siège social et Éliminations. Le secteur de la programmation du réseau câblé consiste en la production et l'octroi de licences pour le contenu des nouvelles et des sports distribués principalement par les systèmes de télévision par câble, les opérateurs de diffusion directe par satellite, les sociétés de télécommunications et les distributeurs de vidéo en ligne, principalement aux États-Unis. Le segment Télévision de la société consiste en l'acquisition, la commercialisation et la distribution de programmes de réseaux de diffusion à l'échelle nationale sous la marque FOX. Son segment Autres, Corporate et Éliminations comprend FOX Studios lot, qui fournit des services de production télévisuelle et cinématographique ainsi que des espaces de bureaux, des services d'exploitation de studios.

Secteur Diffusion