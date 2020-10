Coronavirus-Trump placé en quarantaine, une conseillère proche testée positive

(Ajoute détails)

2 octobre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi être placé en quarantaine après qu'une de ses conseillères, Hope Hicks, a été testée positive au nouveau coronavirus.

Hope Hicks voyage régulièrement avec le président américain à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Elle l'a accompagné dans l'Ohio mardi pour le débat présidentiel et dans le Minnesota mercredi pour participer à un événement de campagne.

"Hope Hicks, qui a travaillé si dur sans prendre de repos, a été testée positive au COVID-19. C'est terrible! La Première dame et moi-même attendons nos résultats. Pendant ce temps, nous nous plaçons en quarantaine", a écrit Donald Trump dans un tweet.

Lors d'une interview avec Fox News, Donald Trump a déclaré que Melania Trump et lui avaient fait un test de dépistage du virus et que les résultats seraient connus plus tard jeudi ou vendredi.

"Je passe beaucoup de temps avec Hope, la Première dame aussi. Elle est formidable", a-t-il ajouté.

Le président américain, qui est régulièrement testé pour le dépistage du coronavirus, a continué de voyager à travers les Etats-Unis ces dernières semaines, prenant part à des rassemblements comptant des milliers de participants avant l'élection présidentielle du 3 novembre.

Le fait qu'Hope Hicks soit testée positive au coronavirus laisse à penser que d'autres membres du cercle des proches collaborateurs de Donald Trump pourraient avoir été exposés au virus et être éventuellement placés en quarantaine.

Donald Trump est sous le feu des critiques pour sa gestion de l’épidémie de coronavirus qui a causé la mort de plus de 200.000 personnes aux Etats-Unis.

La Maison blanche a déclaré dans un communiqué que Donald Trump "prend la santé et la sécurité de ceux qui travaillent avec lui et des Américains très au sérieux" et qu'il suit les consignes pour limiter le plus possible les situations d'exposition au COVID-19.

Hope Hicks a réintégré la Maison blanche plus tôt dans l'année après un bref passage dans le privé. Elle avait auparavant occupé les fonctions de directrice de la communication et de porte-parole de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. (Jeff Mason et Eric Beech; version française Camille Raynaud)