Alors que le gouverneur de Floride Ron DeSantis s'efforce de consolider sa course à l'investiture républicaine pour la présidentielle, il a dépensé bien plus que tous ses rivaux pour courtiser un influent leader chrétien conservateur et ses partisans dans l'État clé de l'Iowa, où le vote est anticipé.

Loin derrière l'ancien président Donald Trump dans les sondages nationaux et en proie à des troubles dans sa campagne, M. DeSantis et ses conseillers dépensent beaucoup dans l'Iowa dans l'espoir de freiner l'élan de M. Trump en le battant lors des caucus de l'État le 15 janvier, date à laquelle les républicains commenceront à choisir leur prochain candidat à la présidence. L'influente base électorale évangélique de l'État est cruciale pour cette stratégie.

La campagne de M. DeSantis, un super PAC qui lui est lié et un groupe à but non lucratif qui le soutient ont versé ensemble 95 000 dollars au cours des derniers mois à la Family Leader Foundation, une organisation à but non lucratif basée dans l'Iowa et dirigée par le leader évangélique Bob Vander Plaats, selon les rapports financiers de la campagne et un document préparé par un législateur de l'Iowa qui aidait l'organisation de M. Vander Plaats à collecter des fonds pour un forum de candidats à l'élection présidentielle le 14 juillet.

Le document et le montant dépensé par M. DeSantis et ses alliés n'ont pas encore été publiés.

Pour cet argent, DeSantis et les groupes qui le soutiennent ont obtenu trois pages de publicité dans un livret distribué lors du forum de juillet auquel ont assisté 2 000 conservateurs chrétiens, ainsi que des billets pour le sommet, le déjeuner et un événement après le dîner.

Mais le véritable intérêt réside peut-être davantage dans l'établissement d'une relation avec M. Vander Plaats, dont l'appui est convoité dans cet État où le vote est précoce, ont déclaré trois experts en financement de campagne et un universitaire qui étudie les dépenses de campagne dans l'Iowa.

M. Vander Plaats et son groupe sont des leaders du mouvement chrétien conservateur de l'État, qui a une énorme influence politique dans l'Iowa. Environ deux tiers des participants aux caucus républicains de l'État en 2016 se sont identifiés comme évangéliques, selon l'institut de sondage Edison Media Research.

"C'est beaucoup plus d'argent que ce qui est généralement alloué en Iowa, a déclaré Steffen Schmidt, professeur émérite de sciences politiques à l'université de l'État de l'Iowa, qui étudie les dépenses politiques dans l'État. "Il s'agit d'une somme importante pour une exposition très limitée dans une brochure et pour un seul événement", a-t-il ajouté.

Dans des commentaires envoyés par courriel à Reuters, M. Vander Plaats a déclaré que les frais étaient "loin d'être exorbitants" pour la chance d'être promu devant un public de près de 2 000 "militants de base engagés" lors d'un forum qui a fait l'objet d'une vaste couverture politique nationale.

"Mon seul regret est que nous aurions probablement dû faire payer davantage", a-t-il déclaré.

Un porte-parole de M. DeSantis, Andrew Romeo, a déclaré que la campagne était "fière de parrainer une publicité avec l'un des groupes sociaux conservateurs les plus importants et les plus efficaces de l'État de l'Iowa".

LE "FAISEUR DE ROI" DE L'IOWA

M. Vander Plaats, 60 ans, jouit d'une grande influence dans cet État conservateur et religieux du Midwest. Les trois derniers candidats républicains à la présidence qu'il a soutenus - l'ancien gouverneur de l'Arkansas Mike Huckabee lors de l'élection de 2008, l'ancien sénateur Rick Santorum en 2012 et le sénateur Ted Cruz en 2016 - ont remporté le caucus de l'Iowa mais n'ont pas obtenu l'investiture républicaine.

En 2010, année où il a pris la tête du groupe Family Leader, il a mené une campagne qui a débouté trois juges de la Cour suprême de l'Iowa qui avaient voté en faveur de l'annulation de l'interdiction du mariage gay dans l'État.

Il a déclaré publiquement qu'il pourrait soutenir quelqu'un d'autre que M. Trump, qu'il a publiquement critiqué, vers la fin de l'année.

M. Vander Plaats a déclaré qu'il n'y avait aucun lien entre l'argent et son soutien. "Mon soutien n'a jamais été et ne sera jamais à vendre", a déclaré M. Vander Plaats. "Mon seul intérêt réside dans un leadership audacieux, courageux et fondé sur des principes pour ce pays.

Toutefois, le coût de l'apparition dans la brochure du groupe de Vander Plaats en juillet était nettement supérieur au prix d'événements similaires.

Une autre organisation de défense des droits religieux, l'Iowa Faith & Freedom Coalition, parraine également un forum pour les candidats à la présidence à chaque cycle, prévu cette année le 16 septembre à Des Moines. Les participants doivent s'acquitter de 75 dollars par billet. Les candidats peuvent acheter des packages de parrainage allant de 500 à 5 000 dollars, a déclaré le président de l'association, Steve Scheffler.

Dans le cas d'un forfait plus élevé, les candidats obtiennent plus de places, une mention dans le programme en tant que sponsor et une table pour distribuer de la documentation, a expliqué M. Scheffler. Il précise que le groupe couvre la majeure partie des coûts grâce aux donateurs, et non aux candidats. M. Scheffler a précisé qu'il ne soutenait personne.

M. Vander Plaats a longtemps vanté le pouvoir de son soutien. Dans un courriel de 2015 envoyé à un groupe conservateur et examiné par Reuters, il s'est attribué le mérite de la victoire de Santorum dans l'Iowa en 2012. "Nous avons soutenu Rick Santorum et il a remporté une victoire au caucus grâce à notre base de supporters", a écrit M. Vander Plaats.

"M. Vander Plaats comprend clairement son pouvoir politique, son statut de faiseur de roi dans l'Iowa et la soif des candidats pour son soutien", a déclaré Paul S. Ryan, un avocat qui a travaillé auparavant pour deux organismes non partisans de surveillance du financement des campagnes, Common Cause et le Campaign Legal Center.

Un porte-parole du super PAC pro-DeSantis Never Back Down, Jess Szymanski, a déclaré qu'il avait "fièrement sponsorisé" le sommet, "comme toutes les autres organisations politiques participantes".

Ni la campagne de M. DeSantis ni Never Back Down n'ont répondu aux questions détaillées de Reuters, notamment pour savoir si les paiements avaient pour but d'influencer une décision de soutien.

DES FORFAITS COÛTEUX

Les États du calendrier des nominations républicaines qui votent après l'Iowa, notamment le New Hampshire et le Nevada, semblent plus défavorables à M. DeSantis, ce qui met la pression sur son équipe pour qu'elle remporte une victoire inattendue dans l'Iowa, qui relancerait sa campagne en perte de vitesse.

Le document de collecte de fonds, examiné par Reuters, énumère les contacts des campagnes présidentielles républicaines, des super PAC et d'autres groupes soutenant les candidats, et détaille le montant que chacun était prêt à dépenser avant le forum Family Leader de la mi-juillet, l'un des plus grands rassemblements de conservateurs sociaux dans l'Iowa avant les caucus. Six candidats républicains à la présidence ont pris la parole lors de cet événement.

Une note en haut du document indique qu'il a été créé par un représentant républicain de l'État, Jon Dunwell, qui aidait à collecter des fonds pour le groupe de M. Vander Plaats. M. Dunwell a transmis une demande de commentaire à M. Vander Plaats, qui a déclaré que M. Dunwell avait été payé en tant qu'"entrepreneur indépendant" depuis juin.

Selon le document de collecte de fonds du groupe de M. Vander Plaats, la campagne de M. DeSantis a versé 25 000 dollars à l'organisation pour sa publicité dans un livret commémoratif distribué lors de l'événement et pour une invitation à un dîner spécial après l'événement avec l'ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson.

Une organisation politique à but non lucratif soutenant M. DeSantis, And to the Republic, a accepté d'acheter une table au dîner organisé après l'événement pour 20 000 dollars, selon le document. Les représentants du groupe n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Never Back Down a payé une publicité de deux pages et des billets pour le dîner pour 50 000 dollars, selon le document et les déclarations du groupe auprès de la Commission électorale fédérale (FEC).

Le candidat républicain à la présidence, Vivek Ramaswamy, et un groupe allié au sénateur Tim Scott, un autre candidat républicain, ont dépensé chacun 25 000 dollars pour des publicités dans le livret commémoratif, selon les rapports de financement de la campagne et le document. Tricia McLaughlin, conseillère principale de Ramaswamy, a déclaré qu'ils avaient payé pour la publicité parce que l'événement Vander Plaats fait "un travail remarquable pour rallier les conservateurs au caucus".

Un porte-parole de Scott a renvoyé les questions au super PAC pro-Scott, Trust In The Mission. Un porte-parole de Trust In The Mission s'est refusé à tout commentaire.

Certains candidats se sont montrés réticents face à ces dépenses.

L'ancien vice-président Mike Pence, un fervent évangéliste, a refusé de contribuer. "Il y a eu une demande de contribution importante pour le parrainage, que nous avons refusée", a déclaré Marc Short, ancien chef de cabinet de M. Pence et conseiller de campagne. "Nous avons estimé que ce n'était pas la meilleure façon d'utiliser l'argent de nos donateurs.

Les six candidats qui ont participé au sommet n'ont pas eu à payer de droits d'inscription, et ceux qui n'ont pas payé pour le livret ont également pu se mêler librement aux participants au caucus. Tous les six ont été interviewés par M. Carlson.

Un examen des déclarations de financement de campagne montre que les candidats à la présidence et les groupes qui les soutiennent contribuent à l'organisation de M. Vander Plaats depuis au moins 2011. Avant cette année, la contribution la plus importante semble provenir du super PAC Patriot Voices, fondé par Santorum et sa femme, Karen. Patriot Voices a envoyé 25 000 dollars à l'organisation Family Leader en 2012.

Dans un courriel adressé à Reuters, M. Santorum a déclaré que sa femme et lui avaient fondé le PAC après s'être retirés de la course afin de soutenir un mouvement populaire de "conservateurs pro-famille".

M. Trump n'a pas participé à l'événement organisé le mois dernier à Des Moines. C'est la perte de M. Trump, a déclaré M. Vander Plaats dans un message publié sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Il a ajouté qu'il "devient de plus en plus clair [...] que les gens veulent tourner la page".

Un porte-parole de M. Trump s'est refusé à tout commentaire.

M. Vander Plaats, quant à lui, a fait des commentaires positifs sur les candidats à la présidence Ramaswamy, Haley et Scott - et surtout sur M. DeSantis. Le 6 août, M. Vander Plaats a déclaré que sa femme et lui étaient allés à l'église avec M. DeSantis et sa femme, Casey.

"Ce sont des personnes très faciles à côtoyer. Vous aimez les côtoyer", a déclaré M. Vander Plaats lors de l'émission de Steve Deace, animateur de podcast conservateur, lundi. "Si les caucus avaient lieu aujourd'hui, je ne pense pas que Trump gagne. Je pense que c'est probablement DeSantis qui gagne".

(Alexandra Ulmer a fait son reportage à San Francisco. Joseph Tanfani a fait un reportage à Washington. Reportage complémentaire de Jason Lange. Rédaction : Jason Szep)