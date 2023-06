L'homme d'affaires ukraino-américain Lev Parnas et son partenaire commercial ont été arrêtés en 2019, accusés par le gouvernement américain d'avoir acheminé l'argent d'un oligarque russe vers des campagnes politiques américaines. L'un des bénéficiaires des dons de Parnas - le gouverneur de Floride Ron DeSantis - a déclaré qu'il s'agissait à peine d'une connaissance.

"Le gouverneur n'a pas de relation avec ces personnes", a déclaré la porte-parole de DeSantis à l'époque, Helen Aguirre Ferré, dans un communiqué du 10 octobre 2019. Six jours plus tard, DeSantis a déclaré aux journalistes que Parnas "était comme n'importe quel autre donateur, rien de plus que cela."

Mais DeSantis et Parnas ont travaillé plus étroitement ensemble que le gouverneur républicain ne l'a révélé, selon un compte rendu détaillé de leur relation que Parnas a fourni à Reuters et 63 messages textuels précédemment non signalés de DeSantis à Parnas entre mai et octobre 2018, alors que DeSantis faisait campagne pour le poste de gouverneur. Un jury a ensuite déclaré Parnas coupable de crimes liés au financement de la campagne et d'autres accusations.

Alors que DeSantis se prépare à faire un saut très attendu dans la campagne présidentielle de 2024 cette semaine, les révélations de Parnas jettent un nouvel éclairage sur la relation du gouverneur de Floride avec l'homme d'affaires et le rôle joué par Parnas pour aider DeSantis à entrer dans le cercle de l'ancien président Donald Trump.

Le porte-parole de M. DeSantis, Dave Abrams, n'a pas répondu aux questions spécifiques concernant l'existence des textes et le récit de M. Parnas sur leur relation. "Il s'agit d'un autre récit recyclé qui s'est avéré faux à maintes reprises", a-t-il déclaré. M. DeSantis a restitué la contribution après que M. Parnas a eu des problèmes juridiques.

Les SMS examinés par Reuters montrent que M. DeSantis a fréquemment - dans plus de 20 textes - fait appel à son compatriote floridien M. Parnas pour des présentations, des conseils et d'autres formes d'aide à la collecte de fonds au cours de sa campagne très disputée pour le poste de gouverneur. Deux sources proches de DeSantis pendant sa campagne de 2018 ont confirmé que le numéro du texteur appartenait à DeSantis à l'époque.

Les textes révèlent également que Parnas a servi d'intermédiaire entre DeSantis et l'ancien maire de New York Rudolph Giuliani, qui était à l'époque l'avocat personnel du président Trump. Dans un cas, 10 jours avant l'élection de 2018, DeSantis a envoyé à Parnas un texte avec des suggestions de formulation pour un tweet de Giuliani en faveur de sa candidature, montrent les messages.

Giuliani n'a pas répondu aux questions envoyées par l'intermédiaire de son avocat et de son porte-parole. Ferré, l'ancien porte-parole de DeSantis, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

"NOUS SOMMES DEVENUS TRÈS AMIS

Parnas, aujourd'hui âgé de 51 ans, s'est fait connaître en 2019. Il a joué un rôle clé dans les événements qui ont conduit à la première destitution de Trump, en travaillant avec Giuliani pour recueillir des informations préjudiciables sur le fils du démocrate Joe Biden, Hunter, en Ukraine. Accusé de ne pas accorder d'aide à l'Ukraine si Kiev n'enquêtait pas sur Biden, M. Trump a été destitué par la Chambre des représentants, dirigée par les démocrates, et accusé d'abus de pouvoir. Il a été acquitté par le Sénat à majorité républicaine.

L'année dernière, un juge fédéral a condamné M. Parnas à 20 mois de prison pour une affaire distincte, à savoir l'escroquerie d'investisseurs dans une société fictive et le versement illégal de dons à des candidats politiques américains pour le compte de l'oligarque russe Andrey Muraviev. M. Muraviev a été inculpé dans cette affaire, mais il est en fuite. Il n'a pas souhaité faire de commentaires.

Même avant son procès, M. Parnas avait un curriculum vitae inhabituel pour un faiseur de pluie politique. Après avoir quitté New York pour s'installer en Floride en 1995, il a travaillé pour des sociétés de penny stock qui ont rencontré des problèmes de réglementation, selon des documents publics. En 2016, un tribunal fédéral de New York a rendu un jugement de 508 734 dollars contre lui pour avoir escroqué une personne dont le trust familial avait prêté de l'argent à Parnas pour un film intitulé "Anatomie d'un assassin", selon la décision du juge. Parnas affirme n'avoir rien fait de mal dans cette affaire.

M. Parnas purge sa peine en résidence surveillée. Vêtu d'un short et d'un bracelet électronique, il s'est entretenu avec Reuters pendant plusieurs heures à son domicile de Boca Raton. M. Parnas dit regretter aujourd'hui son alliance avec M. Giuliani et M. Trump, estimant qu'on s'est servi de lui. Il a déclaré avoir partagé les textes avec Reuters parce qu'il se sent trahi par DeSantis, qui, selon lui, a cessé de répondre aux textes ou aux appels une fois qu'il a remporté la course au poste de gouverneur.

Parnas a déjà considéré DeSantis comme un confident proche, a-t-il dit. "Nous sommes devenus très amis".

En 2018, Parnas était une figure bien connue dans l'orbite de Trump, souvent vu avec Giuliani. Parnas et son partenaire commercial, un autre Américain d'origine ukrainienne nommé Igor Fruman, paieraient plus tard 500 000 dollars à Giuliani pour un travail de consultant, a rapporté Reuters.

Parnas a déclaré avoir rencontré DeSantis pour la première fois le 9 mai 2018, environ trois mois avant les élections primaires républicaines en Floride. DeSantis, alors représentant américain à trois mandats, était enfermé dans une course primaire serrée pour le poste de gouverneur avec Adam Putnam, le commissaire à l'agriculture de la Floride à l'époque.

"Ron DeSantis m'a abordé à l'hôtel Trump International et s'est présenté, me disant qu'on lui avait dit de venir me rencontrer parce que j'étais très proche de Donald Trump", a déclaré Parnas. Reuters n'a pas pu établir qui a demandé à DeSantis de rencontrer Parnas à l'hôtel de Washington.

Alors que M. Trump avait déjà tweeté son soutien à M. DeSantis au mois de décembre précédent, ce dernier souhaitait obtenir un soutien formel de M. Trump avant les primaires du mois d'août. "Il m'a dit qu'il avait entendu dire que j'étais la personne à qui il fallait s'adresser en raison de ma relation avec Trump, c'est ainsi qu'il l'a formulé", a déclaré M. Parnas.

Rien ne prouve que M. Parnas ait eu une influence directe sur M. Trump. Un porte-parole de M. Trump n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Mais Parnas s'est entretenu fréquemment avec Giuliani. À 21 h 49 ce jour de mai 2018, DeSantis a envoyé par SMS son téléphone portable et ses adresses électroniques à Parnas, selon les messages examinés par Reuters. Parnas a répondu en envoyant sa propre adresse électronique à DeSantis.

Lors de leur première réunion à l'hôtel, Parnas s'est décrit comme "un peu distant" avec DeSantis parce qu'il espérait lancer une entreprise de cannabis et considérait DeSantis comme hostile à la légalisation de la marijuana. Lors d'une autre rencontre quelques jours plus tard, également à l'hôtel Trump, DeSantis lui a dit qu'il n'était pas opposé à l'élargissement de l'utilisation de la marijuana médicale en Floride, a déclaré Parnas.

Reuters n'a pas pu corroborer de manière indépendante les réunions à l'hôtel. Un client fréquent de l'hôtel, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré qu'il se souvenait avoir vu DeSantis et Parnas parler ensemble dans le hall en mai ou en juin. L'hôtel a depuis été vendu.

Parnas a déclaré que Dana Rohrabacher, un ancien membre républicain du Congrès de Californie, était présent lors de la deuxième réunion au cours de laquelle, selon Parnas, DeSantis a discuté de l'utilisation de la marijuana à des fins médicales. M. Rohrabacher a déclaré à Reuters qu'il ne se souvenait pas de cette réunion ni d'avoir entendu M. DeSantis parler de marijuana. "Qu'est-ce que je me rappelle d'il y a cinq ans ?

Parnas dit qu'après leur deuxième rencontre, il a dit à DeSantis qu'il essaierait d'obtenir un soutien formel de Trump en promouvant DeSantis avec Giuliani. Parnas a parlé à Giuliani le lendemain, lui recommandant de parler à DeSantis et de le soutenir, dit-il.

En juillet 2018, DeSantis a publiquement exprimé son soutien à la marijuana médicale.

"ASSUREZ-VOUS QU'IL DONNE BEAUCOUP".

Dans la semaine qui a suivi leur deuxième rencontre, DeSantis et Parnas ont commencé à échanger des idées et des ragots sur des donateurs potentiels, montrent les textes. Le 29 mai 2018, DeSantis a envoyé à Parnas un texte présentant son aide à la collecte de fonds, Heather Barker, et sollicitant l'aide de Parnas pour aligner des donateurs pour des événements à Boca Raton et à Star Island, une communauté exclusive de Miami.

"Faites-moi part d'un bon moment cette semaine pour discuter de la logistique et des idées de dates", a écrit Mme Barker à Mme Parnas.

Mme Barker a demandé à Reuters de lui envoyer par courriel les questions nécessaires à la rédaction de ce rapport, mais n'a pas répondu aux questions.

Le mois suivant, les textos montrent que DeSantis a demandé à Parnas des conseils sur la façon de traiter un grand donateur potentiel.

"Serait-il raisonnable de lui demander de faire un don de 50 000 dollars ? demande DeSantis. "Je pense qu'il a fait un don à six chiffres pour Trump.

M. DeSantis avait fait ses devoirs : Le donateur, Michael Trussell, un entrepreneur en toiture du sud de la Floride, avait contribué à hauteur de 100 000 dollars à un comité de collecte de fonds commun à Trump et au Parti républicain en 2016, selon les dossiers de campagne.

Parnas a répondu par texto qu'il appellerait DeSantis. Au téléphone, il a dit à DeSantis que Trussell était une connaissance et qu'il serait effectivement bon pour environ 50 000 dollars, a déclaré Parnas.

Dix jours après cet échange, les dossiers de financement de la campagne montrent que l'entreprise de couverture de Trussell a fait un don de 10 000 $ à DeSantis, et a ajouté 13 000 $ avant l'élection de 2018. L'entreprise a versé 143 000 dollars supplémentaires depuis, selon les dossiers de financement de la campagne.

Trussell a déclaré avoir rencontré Parnas une fois lors d'une collecte de fonds de Trump, mais n'avoir aucune relation avec lui, ajoutant que DeSantis n'a pas mentionné Parnas lorsqu'il a appelé pour demander un don de campagne.

Le soir du 5 juin, M. DeSantis a contacté M. Parnas. "Je passerai à l'hôtel Trump ce soir", a-t-il dit, "avant d'aller à l'émission de Laura Ingraham - c'est d'accord ?" Laura Ingraham est une animatrice de Fox News, la chaîne d'information et d'opinion de droite. M. DeSantis a participé à son émission ce soir-là.

"Parfait", lui a répondu Parnas. Parnas a déclaré que les deux se sont rencontrés à l'hôtel et ont discuté du soutien de Giuliani à DeSantis.

Le 21 juin 2018, la société de Parnas, Global Energy Producers, a fait un don de 50 000 dollars à la campagne de DeSantis pour le poste de gouverneur. La société était inhabituelle. Bien qu'elle ait été constituée début 2018 en tant qu'investisseur dans le secteur de l'énergie, elle n'a jamais conclu une seule transaction, selon les accusations américaines portées contre Parnas.

Après avoir remercié Parnas pour sa contribution, DeSantis l'a de nouveau poussé à l'aider à trouver un grand donateur : Robert Pereira, président de l'entreprise de construction Middlesex Corp. M. Parnas connaissait l'homme d'affaires pour avoir participé à des collectes de fonds en Floride.

"Maintenant, ramenons Robert à la maison !" écrit M. DeSantis. Trois semaines plus tard, M. DeSantis a ajouté : "Assurez-vous qu'il donne beaucoup".

Pereira a ensuite coorganisé une collecte de fonds pour DeSantis avec Parnas et sa société a fait un don de 115 000 $ à la campagne de DeSantis en 2018, selon les dossiers de financement de la campagne. Il a refusé de discuter de Parnas avec Reuters et n'a pas répondu à des questions détaillées.

"JE VAIS DEMANDER À RUDY DE FAIRE UN TWEET"

Les dons politiques de la société de Parnas sont apparus plus tard dans le cadre de l'affaire criminelle contre Parnas et Muraviev, l'oligarque russe que les autorités fédérales ont inculpé pour avoir fait des contributions illégales à la campagne pour stimuler un projet d'entreprise de marijuana.

Des représentants du ministère de la Justice ont déclaré que M. Muraviev avait tenté d'influencer les élections américaines de 2018 en projetant d'envoyer un million de dollars à des candidats et à des campagnes, dans l'espoir d'obtenir les faveurs d'une entreprise de cannabis. Il est illégal pour les ressortissants étrangers de faire des dons aux campagnes politiques américaines.

Parnas a déclaré que DeSantis avait accepté de rencontrer Muraviev et connaissait les ambitions du magnat de se lancer dans le commerce du cannabis en Floride. La rencontre n'a cependant jamais eu lieu.

Les procureurs n'ont pas spécifiquement mentionné le don de 50 000 dollars fait par la société de Parnas à DeSantis dans leur affaire fédérale.

Mais ils ont déclaré que les dons de Parnas faisaient partie d'un système qui incluait le contournement des lois sur le financement des campagnes électorales et la sollicitation d'argent auprès d'un ressortissant étranger pour gagner de l'influence en Floride. Rien ne prouve que M. DeSantis était au courant de l'existence d'actes répréhensibles.

Parnas a "fraudé le public américain" avec le stratagème des donateurs étrangers et a menti "sur la source des fonds pour les contributions politiques", a déclaré une déclaration du ministère de la Justice après la condamnation de Parnas l'année dernière.

Le 22 juin 2018, Trump a tweeté un soutien formel fort à DeSantis. "Ron est fort sur les frontières, dur sur le crime et grand sur la réduction des impôts - Aime notre armée et nos vétérans. Il sera un excellent gouverneur et a tout mon soutien !"

En promouvant le soutien de M. Trump dans son courrier et ses publicités télévisées, M. DeSantis s'est ouvert une large marge de manœuvre. Le 28 août, il a remporté la primaire républicaine.

Mais à l'approche de l'élection générale, DeSantis était l'outsider, talonné par son adversaire démocrate Andrew Gillum, maire de Tallahassee et premier candidat noir au poste de gouverneur de Floride. Alors qu'une enquête fédérale sur la corruption au sein du gouvernement de Tallahassee faisait la une des journaux, menaçant de torpiller les chances de M. Gillum, M. Parnas a envoyé un message à M. DeSantis le 26 octobre, lui disant : "Je vais demander à Rudy de faire un tweet" sur M. Gillum.

"Il faut qu'il le frappe sur son scandale", a répondu DeSantis à Parnas. "En tant que procureur, je peux dire qu'il s'agit d'un acte criminel, etc.

Parnas a répondu par un emoji de pouce levé et a écrit : "Demain".

Le lendemain, Parnas a envoyé à DeSantis une photo du tweet de Giuliani. Ce n'était pas exactement ce que DeSantis a suggéré, mais il a utilisé la même formulation : "En tant qu'ancien procureur et maire, je demande aux habitants de mon État d'adoption, la Floride, de rejeter un maire dont les taux de meurtre et de criminalité sont les plus élevés de l'État..."

Lors de l'élection générale, Parnas a participé à des rassemblements avec DeSantis, prenant l'avion de Giuliani d'un événement à l'autre.

"C'est un grand jour mon frère !!! Nous allons gagner !!!" Parnas a envoyé un texto le jour de l'élection.

Alors que M. Gillum était accablé par l'enquête sur la corruption, M. DeSantis a remporté une courte victoire. Parnas a été photographié en train de serrer DeSantis dans ses bras ce soir-là, lors de la fête de la victoire. Ce mois-ci, un jury a acquitté M. Gillum du chef de mensonge au Bureau fédéral d'enquête et n'est pas parvenu à un verdict sur les accusations selon lesquelles il aurait empoché des contributions de campagne. Les autres accusations ont été abandonnées la semaine dernière.

"Si le FBI n'avait pas divulgué son enquête, qui s'est finalement soldée - et à juste titre - par un acquittement, il ne fait aucun doute qu'Andrew Gillum serait aujourd'hui gouverneur de Floride", ont déclaré les avocats de M. Gillum dans un communiqué. Un porte-parole du FBI s'est refusé à tout commentaire.

Après l'élection, M. DeSantis a cessé de répondre aux messages de M. Parnas. À ce moment-là, M. Parnas et son partenaire commercial, M. Fruman, ont fait l'objet d'une enquête fédérale sur leurs dons politiques. Après l'inculpation de Parnas en octobre 2019, DeSantis a restitué son don de 50 000 dollars au gouvernement américain. Fruman a plaidé coupable à des accusations de financement de campagne en 2021 et a été condamné l'année dernière à un an de prison.

Un jury a reconnu Parnas coupable de délits liés au financement de la campagne. Il a plaidé coupable de fraude liée à son entreprise "Fraud Guarantee", qui se vantait d'assurer les gens contre la fraude tout en escroquant ses investisseurs de plus de 2 millions de dollars, selon les procureurs fédéraux.

Furieux d'avoir été exclu, M. Parnas affirme que M. DeSantis n'a pas tenu sa promesse de lui accorder une place au sein d'un comité de transition pour le poste de gouverneur. Finalement, a-t-il dit, M. DeSantis a accepté une réunion privée en janvier 2019 dans un terminal d'avions à réaction de l'aéroport international de West Palm Beach. Il a déclaré que DeSantis lui avait assuré que "je suis toujours son fils", même s'il devait éviter de s'associer à lui en public.

M. Parnas a déclaré qu'il s'était ensuite entretenu plusieurs fois avec M. DeSantis par téléphone, mais qu'ils n'avaient jamais repris leur relation étroite. Il dit qu'il est toujours en colère contre DeSantis.

"N'oubliez pas qu'il était mon ami", a déclaré M. Parnas. "Je ne le considérais pas seulement comme le gouverneur, c'était mon ami.