Dans le Financial Times, on apprend qu’après l’élection de Joe Biden, Rupert Murdoch, le propriétaire de Fox, a qualifié de "folles" et de "dommageables" les allégations selon lesquelles l'élection aurait été volée à Donald Trump, alors même que sa chaîne Fox News continuait à défendre cette théorie, selon les documents examinés dans un procès en diffamation contre la chaîne. Certains animateurs phares de la station partagaient son opinion.

