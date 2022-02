FOX News International est lancée en Afrique

Le service de diffusion mondial de FOX News Media ajoute l'Egypte, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda et la Zambie à sa liste de diffusion

Le service couvre désormais 44 pays dans le monde

FOX News International, le service mondial de diffusion de FOX News Media, a annoncé qu'il étendra sa distribution en Afrique, élargissant sa portée à 44 pays au monde. À partir du 17 février, le service sera disponible en Égypte, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Nigéria, au Rwanda et en Zambie.

Cet élargissement représente la première où le contenu de FOX News Media sera disponible sur le service à travers tout le continent africain, où il est accessible en téléchargement via iOS, tvOS, Android et Fire TV. Avec des diffusions en direct de FOX News Channel (FNC) et FOX Business Network (FBN) ainsi qu'un catalogue de programmes à la demande, FOX News International offre des milliers d'heures de contenu FOX News Media dans les pays d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Asie et désormais d'Afrique. Le service a surtout témoigné une croissance à deux chiffres pour toutes les mesures d'engagement au quatrième trimestre de 2021, considéré comme le trimestre le plus performant depuis son lancement en août 2020.

Au prix de 6,99$ par mois, FOX News International est actuellement disponible sur les appareils mobiles iOS et Android ainsi que sur les dispositifs de télévision connectés Apple TV, Android TV, Google TV, Roku et Amazon Fire TV.

FOX News Media exploite FOX News Channel (FNC), FOX Business Network (FBN), FOX News Digital, FOX News Audio, FOX News Books, les services de diffusion directe aux consommateurs FOX Nation et FOX News International, ainsi que le service de télévision gratuit financé par la publicité FOX Weather. Actuellement le réseau numéro un de tous le câble, FNC a également été la chaîne d'information télévisée la plus regardée pendant 20 années consécutives, tandis que FBN se classe parmi les meilleures chaînes d’économie sur le câble. Détenue par Fox Corporation, FOX News Media atteint 200 millions de personnes chaque mois.

