Fox Corporation est une société d'information, de sport et de divertissement. La société opère dans trois secteurs : Cable Network Programming, Television and Other, Corporate and Eliminations. Le segment Cable Network Programming produit et concède sous licence des contenus d'information et de sport distribués par les systèmes traditionnels de télévision par câble, les opérateurs de diffusion directe par satellite et les sociétés de télécommunications (MVPD traditionnels), les distributeurs virtuels de programmes vidéo multicanaux (MVPD virtuels) et d'autres plates-formes numériques, principalement aux États-Unis. Le segment Télévision produit, acquiert, commercialise et distribue des programmes par l'intermédiaire du réseau de diffusion FOX, du service de vidéo à la demande avec support publicitaire (AVOD) TUBI, de 29 stations de télévision à diffusion intégrale, dont 11 duopoles, et d'autres plateformes numériques, principalement aux États-Unis. Le secteur Autres, entreprises et éliminations comprend FOX Studio Lot, qui fournit des services de production télévisuelle et cinématographique, et Credible Labs Inc.

Secteur Diffusion