Fox News : Carlson, Hannity et Bartiromo prêts à témoigner dans un procès pour diffamation

Dans une lettre déposée mardi à la Cour supérieure du Delaware, Fox a déclaré que les animateurs font partie des 11 personnes que le réseau de télévision par câble a l'intention de mettre à disposition lors du procès, dans une affaire intentée par Dominion Voting Systems.

L'animatrice Jeanine Pirro et l'ancien animateur Lou Dobbs figurent également sur la liste des témoins de Fox, et d'autres personnes, dont les animateurs Bret Baier et Dana Perino, pourraient être appelées à témoigner par l'une ou l'autre des parties, selon la lettre.

Rupert Murdoch, 92 ans, président de Fox Corp, la société mère de Fox, ne figure pas sur la liste des témoins de Fox.

La liste promet un défilé de témoins de grande envergure lors du procès devant jury qui doit débuter le 17 avril et durer environ quatre semaines.

Dominion espère prouver que Fox a ruiné sa réputation en diffusant à plusieurs reprises de fausses affirmations de l'ancien président républicain Donald Trump, de ses avocats et d'autres personnes, selon lesquelles ses machines à voter ont été utilisées pour voler l'élection de 2020 au profit du démocrate Joe Biden.

La société basée à Denver a déclaré que des courriels, des textes et des dépositions montrent que Fox a diffusé de fausses allégations électorales pour augmenter ses bénéfices et empêcher les téléspectateurs de se tourner vers les médias de droite Newsmax et OAN, qui ont également repris les allégations de M. Trump.

Pour obtenir gain de cause, Dominion doit établir que Fox a agi avec une réelle malveillance, c'est-à-dire qu'elle a sciemment diffusé de fausses informations ou qu'elle a agi avec un mépris insouciant de la vérité.

Fox a fait valoir que sa couverture était protégée par le premier amendement de la Constitution des États-Unis, car les allégations de fraude électorale étaient intrinsèquement dignes d'intérêt, et que ses animateurs et invités avaient le droit d'exprimer leurs opinions.

Mais vendredi, le juge Eric Davis a rejeté une grande partie de la défense de Fox et a déclaré que le dossier de Dominion était suffisamment solide pour être soumis à un jury.

"Les preuves développées dans cette procédure civile démontrent qu'il est clair comme de l'eau de roche qu'aucune des déclarations de Dominion concernant l'élection de 2020 n'est vraie", a-t-il écrit.

M. Fox est confronté à une action en justice similaire de la part d'une autre entreprise de technologie de vote, Smartmatic, qui réclame 2,7 milliards de dollars de dommages et intérêts.