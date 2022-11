L'Allemand Scholz n'est pas impressionné par la tentative de réélection de Trump

M. Scholz a déclaré que l'annonce de M. Trump n'était pas impressionnante car elle a eu lieu après les élections de mi-mandat aux États-Unis, "où l'on peut maintenant aussi espérer que, comme lors des dernières élections, une décision contre le populisme restera possible."

Le président sortant Joe Biden est "un homme politique très intelligent et très expérimenté" et "un transatlantiste important" qui attache de l'importance à la bonne coopération entre l'Europe et les États-Unis, a déclaré M. Scholz dans une interview accordée au radiodiffuseur NTV.

M. Trump a déclaré qu'il ferait une troisième candidature à la présidence des États-Unis, dans une annonce qui a été diffusée en direct sur Fox News mardi.

Interrogé par Welt TV plus tôt ce mercredi pour savoir si la candidature de Trump à la réélection avait été commentée lors du sommet du G20 à Bali, Scholz, qui était vice-chancelier pendant le mandat de Trump, a répondu : "La meilleure nouvelle est, pas du tout".

Les relations transatlantiques se sont fortement refroidies sous Trump, qui a attaqué l'Allemagne à plusieurs reprises pour sa force d'exportation et ses dépenses de défense relativement faibles au sein de l'alliance de l'OTAN.

Après la victoire électorale de Biden l'année dernière, Scholz a déclaré que Trump devrait quitter ses fonctions avant le jour de l'investiture et qu'il était responsable des émeutes de supporters de Trump au Capitole qui ont blessé plus de 140 policiers et entraîné plusieurs décès.