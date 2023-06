L'ancien animateur de Fox News Tucker Carlson lance sa nouvelle émission sur Twitter

Dans une vidéo d'une dizaine de minutes intitulée "Ep.1", il affirme sans preuve que l'Ukraine est responsable de la destruction d'un énorme barrage dans un territoire occupé par la Russie, qui a provoqué des inondations généralisées.

L'ancien animateur de talk-show le plus populaire de la télévision câblée américaine a déclaré qu'il espérait que Twitter serait la "radio à ondes courtes sous les couvertures", sans "gardiens".

"S'il s'avère que c'est faux, nous partirons", a-t-il déclaré.

L'émission s'intitule "Tucker on Twitter" et M. Carlson a déclaré qu'il serait "de retour avec beaucoup plus de choses très bientôt".

Elon Musk, propriétaire de Twitter, a tweeté après que M. Carlson a publié sa vidéo qu'il "serait formidable d'avoir des émissions de toutes les parties du spectre politique sur cette plateforme".

Fox News Media et son animateur le plus populaire, M. Carlson, ont accepté de se séparer à la fin du mois d'avril, moins d'une semaine après que la société mère Fox Corp a réglé le procès en diffamation pour 787,5 millions de dollars.

Dominion Voting Systems affirmait dans son procès que M. Carlson avait autorisé la diffusion dans son émission d'allégations de fraude électorale démenties au sujet de sa société de technologie de vote, tout en mettant en doute la plausibilité de ces allégations dans des messages privés qui sont apparus dans des documents juridiques.

Fox News n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.