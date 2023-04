L'antisémitisme se développe dans le climat politique et social actuel des États-Unis, selon un rapport

Les expressions de haine à l'encontre des Juifs sont devenues "courantes et normalisées", et les incidents de violence, de vandalisme et de harcèlement à l'encontre des Juifs se sont multipliés, selon le rapport.

Le rapport associe la montée de l'antisémitisme à des tendances telles que la montée du populisme, la polarisation politique et l'augmentation des crimes de haine à l'échelle nationale.

Il indique que les théories du complot et la haine, autrefois reléguées à la frange de l'extrême droite, "se sont infiltrées dans le courant dominant de la droite politique".

Une version de la "théorie du grand remplacement" dissimulée sous un "langage plus modéré et non ouvertement antisémite" s'est largement répandue dans certains segments du Parti républicain, selon le rapport, qui ajoute que l'animateur de Fox News, Tucker Carlson, a également donné voix à la théorie du complot dans son émission.

La théorie de la conspiration encourage la croyance que les élites gauchistes et juives sont en train d'organiser le remplacement ethnique et culturel des populations blanches par des immigrés non blancs. Selon cette croyance, la cabale de l'élite politique et commerciale serait maintenue au pouvoir par les masses de non-Blancs endettés.

M. Carlson a nié être antisémite et le Comité national républicain a adopté au début de l'année une résolution condamnant l'antisémitisme.

Le rapport publié lundi mentionne également des événements récents tels que l'accueil par l'ancien président Donald Trump du suprémaciste blanc Nick Fuentes dans son club privé en Floride à la fin de l'année dernière.

M. Trump, qui est à nouveau candidat à la présidence en 2024, a déclaré que la rencontre avec M. Fuentes s'était produite par inadvertance alors qu'il dînait avec Ye, le musicien anciennement connu sous le nom de Kanye West. Ye a été banni des médias sociaux l'année dernière pour avoir tenu des propos antisémites.

Le rapport indique également que la gauche politique a également poussé à l'antisémitisme en affirmant faussement que les Juifs ont trop de pouvoir et de richesse pour être confrontés au racisme et à la discrimination.

Plus de 3 600 incidents antisémites ont été enregistrés aux États-Unis en 2022, soit plus qu'au cours de toute autre année depuis que l'Anti-Defamation League a commencé à suivre cette question en 1979.