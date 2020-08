L'ouverture de la convention républicaine moins suivie que celle du Parti démocrate

25 août (Reuters) - Les retransmissions de la première soirée de la convention républicaine, qui doit formaliser la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, a été suivie par 15,8 millions de téléspectateurs alors 18,7 millions ont assisté à celle du Parti démocrate sur le même nombre de chaînes, rapporte mardi l'institut Nielsen Media Research.

Cette audience a été mesurée sur six canaux entre 22 et 23 heures et n'inclut pas les internautes. Fox News a été la plus regardée avec 7,1 millions de téléspectateurs.

La première soirée de la convention a été marquée par les interventions de Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, de Donald Trump Jr., fils aîné du président, et de Mark et Patricia McCloskey, un couple de Saint-Louis qui a braqué des armes sur des manifestants de Black Lives Matter.

La première soirée de la convention démocrate de 2016 avait déjà été plus suivie que celle du Parti Républicain. (Helen Coster, version française Jean-Philippe Lefief)