La Chambre des représentants républicaine s'ouvrira dans la tourmente alors que McCarthy se bat pour le marteau.

Une élection prolongée du président pourrait compromettre les espoirs des républicains de la Chambre des représentants d'avancer rapidement sur les enquêtes concernant l'administration du président démocrate Joe Biden et sa famille, ainsi que sur les priorités législatives concernant l'économie, l'indépendance énergétique des États-Unis et la sécurité des frontières.

Après quatre ans en tant que leader de la minorité républicaine, M. McCarthy a maintenant besoin d'au moins 218 voix pour succéder à la démocrate Nancy Pelosi en tant que président de la Chambre. Avec 222 sièges, les républicains disposent d'une mince majorité de neuf sièges à la Chambre des représentants, mais plusieurs membres du parti s'opposent vivement à lui.

Dimanche soir, les parlementaires républicains qui étaient prêts à voter contre McCarthy étaient au nombre de deux chiffres, selon une source familière de la situation.

Aucun démocrate n'est susceptible de voter pour McCarthy, de sorte qu'il ne semble pas encore avoir suffisamment de voix pour décrocher le poste qui lui permettrait de définir le programme législatif de la Chambre et le placerait en deuxième position dans la course à la présidence, derrière la vice-présidente démocrate Kamala Harris.

Cela pourrait ouvrir la voie à des heures de votes lorsque le 118e Congrès commencera à se réunir à midi EST (1700 GMT). M. McCarthy a facilement obtenu le soutien de son parti pour le poste de président en novembre.

Interrogé lundi sur le fait de savoir s'il avait les votes nécessaires, McCarthy, qui n'a pas réussi à remporter la présidence en 2015, a déclaré aux journalistes au Capitole : "Je pense que nous allons avoir une bonne journée demain".

Le républicain californien a rencontré tard lundi les partisans de la ligne dure et ses partisans, mais il n'y a pas eu de signe immédiat d'une percée. Les républicains de la Chambre des représentants devraient se réunir à huis clos mardi matin, avant l'élection du président.

Le représentant Don Bacon, un partisan de McCarthy, a écrit sur le site d'information conservateur en ligne Daily Caller qu'il pourrait aller chercher un soutien démocrate pour un candidat républicain non identifié si les partisans de la ligne dure ne cédaient pas.

Si les républicains ont regagné la Chambre, les démocrates détiennent toujours la Maison Blanche et le Sénat. On s'attend à des affrontements au sujet de la législation à adopter impérativement pour maintenir le gouvernement ouvert, financer l'armée et régler le problème du plafond de la dette américaine.

M. McCarthy fait face à un rival de longue date, le représentant conservateur dur Andy Biggs. Avec Biggs, les représentants républicains Matt Gaetz, Bob Good, Matt Rosendale et Ralph Norman s'opposent à son élection au poste de président.

"Je ne voterai pas pour Kevin McCarthy demain. Il fait partie du problème. Il ne fait pas partie de la solution", a déclaré Bob Good à Fox News lundi.

IL FAUT ÊTRE DEUX POUR DANSER LE TANGO

Le nombre record de tours de scrutin pour élire un président de la Chambre est de 133 sur une période de deux mois dans les années 1850. Chaque candidat au cours des 100 dernières années a réussi au premier tour de scrutin.

Une impasse laisserait la Chambre largement paralysée et pourrait obliger les parlementaires à envisager un autre candidat. Le leader de la majorité entrant Steve Scalise et le leader conservateur Jim Jordan sont considérés comme des possibilités.

Mais 15 républicains de la Chambre - élus dans des districts que Biden a remportés en 2020 - ont prévenu qu'ils n'accepteront personne d'autre que McCarthy comme président.

Les stratèges des deux partis avertissent que des problèmes plus importants pourraient se poser au Congrès si les républicains de la Chambre sont laissés trop divisés pour négocier avec Biden et le chef de la majorité du Sénat Chuck Schumer.

"Si les républicains se serrent les coudes, les démocrates du Sénat devront se faire à l'idée d'un produit beaucoup plus conservateur qu'ils n'en ont l'habitude (pour) afin de faire passer quoi que ce soit", a déclaré le stratège républicain Josh Holmes, un ancien collaborateur de McConnell.

Le stratège démocrate Jim Manley a déclaré que si Biden et Schumer ne disposaient pas d'un républicain de la Chambre ayant autorité pour négocier avec eux, alors très peu de choses se feraient, ajoutant : "Il faut être deux pour danser le tango".

La ligne dure des républicains du House Freedom Caucus exige des changements de règles qui renforceraient l'influence du groupe. Les républicains modérés ont déclaré qu'ils n'accepteraient des changements de règles que si cela conduisait à l'élection de McCarthy comme président de la Chambre.

Mais certains des adversaires de McCarthy, dont Biggs et Gaetz, ont laissé entendre qu'ils ne le soutiendraient en aucun cas.

Les démocrates ont choisi Hakeem Jeffries comme leader de la minorité après que Pelosi, la première femme à occuper le poste de speaker, se soit retirée du leadership. Elle restera en fonction en tant que représentante.