La date du procès est fixée dans le cadre d'un procès en diffamation contre Fox News pour des allégations d'élections américaines.

Par Jan Wolfe

WASHINGTON (Reuters) - Un procès devant un jury en avril 2023 a été programmé dans le cadre du procès en diffamation de Dominion Voting Systems Inc, d'un montant de 1,6 milliard de dollars, qui accuse Fox News d'avoir tenté d'augmenter son audience en prétendant à tort que la société de machines à voter a truqué l'élection présidentielle américaine de 2020 contre l'ancien président Donald Trump.

Dans une courte ordonnance écrite publiée vendredi, le juge Eric Davis, du tribunal de l'État du Delaware, a déclaré qu'il fixait le procès de Dominion, basé à Denver, au 17 avril 2023. Fox, qui fait partie de Fox Corp, avait demandé à M. Owens une date de procès au début de 2024.

M. Davis a prévu cinq semaines pour le procès, qui pourrait être le premier d'une série de procès concernant des affirmations sans fondement faites par divers médias et individus au sujet de la technologie de Dominion. Dominion a déposé son action en justice contre Fox News en mars 2021.

Des personnes associées à la campagne de Trump, notamment les avocats Rudy Giuliani et Sidney Powell, ont lancé des théories de conspiration selon lesquelles Dominion aurait truqué les totaux des votes dans les semaines qui ont suivi l'élection du 3 novembre 2020, au cours de laquelle le démocrate Joe Biden a battu le républicain Trump.

Dominion a intenté des procès en diffamation contre plusieurs alliés de Trump, dont Giuliani et Powell, ainsi que les réseaux de télévision conservateurs Newsmax et One America News. Une autre entreprise de technologie électorale au centre des théories du complot, Smartmatic, a intenté des poursuites similaires.

Les défendeurs ont déclaré qu'ils commentaient des questions d'intérêt public et que leurs remarques étaient des discours libres protégés par le premier amendement de la Constitution américaine.

En décembre, M. Davis a rejeté la demande de Fox News de rejeter l'action en justice de Dominion. Owens a écrit dans sa décision qu'il était "raisonnablement concevable" que Dominion ait une réclamation de diffamation viable, et a autorisé la société à continuer à demander des documents et des témoignages à Fox.

Les représentants de Fox News ont qualifié la poursuite de Dominion de "sans fondement" et ont déclaré que le réseau restait déterminé à se défendre.

"Comme nous l'avons affirmé, FOX News, ainsi que tous les autres organismes d'information du pays, ont couvert avec vigueur les nouvelles de dernière minute entourant l'élection sans précédent de 2020, en fournissant le contexte complet de chaque histoire avec des reportages approfondis et des analyses claires", a déclaré un porte-parole de Fox en décembre.

Les représentants de Fox News et de Dominion n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mardi.