Le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis dépend de courses serrées après la prise du Sénat par les démocrates.

Les républicains étaient plus près de remporter la Chambre, ayant décroché 211 sièges contre 206 pour les démocrates, 218 étant nécessaires pour une majorité. Mais le résultat final pourrait ne pas être connu avant plusieurs jours, les fonctionnaires continuant à compter les bulletins de vote près d'une semaine après que les Américains se soient rendus aux urnes.

Les démocrates ont présenté leur performance meilleure que prévu comme une confirmation de leur programme et un rejet des efforts des républicains pour saper la validité des résultats des élections.

Parmi les autres courses non annoncées très médiatisées, citons le concours de gouverneur de l'Arizona, dans lequel le républicain Kari Lake, qui a fait la promotion des affirmations sans fondement de l'ancien président Donald Trump sur la fraude électorale en 2020, talonnait son adversaire démocrate.

Il y a encore quelque 18 courses à la Chambre des représentants en suspens, dont 13 considérées comme étroitement compétitives, selon une compilation de Reuters des principaux prévisionnistes non partisans. Dix des courses restantes se déroulent en Californie, où la tendance est libérale.

Une victoire républicaine à la Chambre des représentants ouvrirait la voie à deux années de gouvernement divisé tout en donnant aux adversaires de M. Biden le pouvoir de limiter son programme politique et de lancer des enquêtes potentiellement dommageables sur son administration et sa famille.

Jim Banks, membre républicain du Congrès de l'Indiana, a déclaré qu'il s'attendait à ce que son parti remporte une faible majorité dans la chambre de 435 sièges et serve de "dernière ligne de défense pour bloquer le programme de Biden", tout en lançant des enquêtes sur le retrait des États-Unis d'Afghanistan, l'origine de COVID et les verrouillages en cas de pandémie.

"Cela doit être le point focal de chaque commission du Congrès, en particulier à la Chambre sous contrôle républicain", a déclaré Banks à Fox News dimanche.

Les démocrates, ayant obtenu le Sénat grâce à une victoire dans le Nevada samedi et éteint les espoirs républicains d'une "vague rouge" de gains, ont tourné leur attention vers un second tour en Géorgie qui pourrait renforcer leur main au Congrès.

Une victoire démocrate au second tour du 6 décembre entre le sénateur Raphael Warnock et son adversaire républicain Herschel Walker donnerait au parti la majorité absolue, ce qui renforcerait son influence sur les commissions, les projets de loi et le choix des juges.

La victoire dans le Nevada place les démocrates à la tête d'un Sénat à 50-50, la vice-présidente Kamala Harris détenant le vote décisif.

LES CANDIDATS DE TRUMP

Même si les Républicains remportent une courte majorité à la Chambre, la performance des Démocrates suggère qu'ils ont réussi à dépeindre leurs adversaires comme des extrémistes, pointant en partie du doigt la décision de la Cour suprême d'éliminer un droit national à l'avortement suite à des nominations conservatrices à la magistrature.

Mais les résultats ont également conduit à un examen plus approfondi de Trump, qui a utilisé sa popularité parmi les conservateurs de droite dure pour influencer les candidats nommés par les républicains pour les courses au Congrès, au poste de gouverneur et au niveau local.

Une perte républicaine en Géorgie pourrait encore réduire la popularité de Trump, alors que ses conseillers disent qu'il envisage d'annoncer cette semaine une troisième candidature à la présidence en 2024. On lui reproche de favoriser des candidats incapables de séduire un public suffisamment large.

L'un des candidats que Trump a soutenu sans réserve est Kari Lake, qui talonne la démocrate Katie Hobbs dans la course au poste de gouverneur de l'Arizona par 1,1 point de pourcentage avec une estimation de 93 % des votes comptés, selon Edison Research.

Les résultats de l'élection ont semblé attirer l'introspection des principaux parlementaires républicains. Lindsey Graham, un sénateur républicain chevronné, a déclaré que les élections prévues pour la direction du Sénat républicain devraient être reportées jusqu'après la course en Géorgie.

"Tous les républicains devraient se concentrer sur la victoire en Géorgie et essayer de comprendre les élections de mi-mandat avant les élections de leadership au Sénat ou de passer à la course présidentielle de 2024", a écrit Graham sur Twitter.