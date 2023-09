Le départ de Rupert Murdoch de la présidence de Fox Corp et de News Corp pourrait être l'occasion de réparer les relations entre l'ancien président Donald Trump et Fox News, alors que la campagne électorale de 2024 s'intensifie, a déclaré un ancien conseiller de M. Trump et des stratèges républicains.

Une relation mutuellement bénéfique entre Trump et Fox News s'est rompue après l'élection de 2020, à la suite de la couverture de l'élection par la chaîne et de l'émeute du Capitole du 6 janvier 2021 par des partisans de Trump, qui a fait cinq morts et plus de 140 blessés parmi les policiers.

En avril, Fox a décidé de régler un procès en diffamation avec Dominion Voting Systems pour 787,5 millions de dollars pour avoir amplifié les fausses allégations de Trump sur la manipulation des votes lors de l'élection de 2020, ce qui, selon les experts juridiques, est le plus grand règlement jamais conclu par une société de médias américaine.

Le fils de Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, deviendra le seul président de News Corp et restera président-directeur général de Fox, ont annoncé les entreprises jeudi, ce qui soulève des questions sur la façon dont la couverture politique de Fox pourrait changer avant les primaires républicaines et l'élection présidentielle de 2024.

Fox News reste la première chaîne d'information câblée des États-Unis et joue un rôle influent dans la politique américaine. Les républicains apprécient son audience conservatrice, mais ses détracteurs l'accusent de partialité et affirment qu'elle a rendu la politique américaine plus toxique.

M. Trump est de loin le principal candidat à l'investiture républicaine. S'il est choisi comme candidat républicain, il affrontera M. Biden lors des élections générales de novembre 2024.

Le stratège républicain Ron Bonjean a déclaré à propos de la nomination de Lachlan Murdoch : "C'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure entre le président Trump et le réseau Fox News". "La question est la suivante : Lachlan Murdoch veut-il avoir une relation positive avec l'ancien président Donald Trump ? Ou veut-il voir comment les choses se déroulent ?"

Fox News n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la couverture politique sous Lachlan Murdoch. M. Trump apparaît encore occasionnellement sur Fox News et a accordé une interview au présentateur politique en chef de la chaîne, Bret Baier, en juin.

Un collaborateur de Donald Trump a déclaré que toute réponse à la démission de Rupert Murdoch viendrait de M. Trump lui-même, sur sa plateforme Truth Social media. Jeudi soir, Donald Trump n'avait fait aucun commentaire.

Jason Osborne, un conseiller de la campagne 2016 de l'ancien président républicain, a déclaré qu'il espérait que Lachlan Murdoch et d'autres dirigeants de Fox chercheraient à renforcer la couverture de M. Trump et que les deux parties pourraient renouer les liens.

"Le seul moyen de remonter la pente est de regagner les téléspectateurs qu'ils ont perdus. Et les téléspectateurs qu'ils ont perdus se tournent de plus en plus vers Trump", a déclaré M. Osborne. "Je pense qu'il y aura un rapprochement, si ce n'est déjà fait.

En 2021, les dirigeants de Fox ont décidé de réfuter plus vigoureusement les fausses affirmations de M. Trump selon lesquelles l'élection présidentielle de 2020 lui a été volée par la fraude électorale, une théorie du complot qui a alimenté l'émeute du Capitole. Après cette décision, Fox a perdu des téléspectateurs qui soutenaient Trump au profit de réseaux câblés de droite plus petits, tels que Newsmax et One America News Network.

PAS ENCORE 2016

Fox a encouragé M. Trump lors de sa campagne à la Maison Blanche en 2016 contre la démocrate Hillary Clinton, une relation symbiotique qui s'est poursuivie jusqu'à l'élection de 2020.

Selon Larry Stuelpnagel, professeur agrégé de journalisme et de sciences politiques à l'université Northwestern et ancien journaliste de radio-télévision, M. Trump a stimulé l'audience de Fox, tandis que Fox a stimulé M. Trump sur le plan politique.

Dan Cassino, professeur de politique à l'université Fairleigh Dickinson dans le New Jersey, a déclaré qu'il ne pensait pas que la couverture de Trump par Fox reviendrait aux niveaux de 2016. Il a toutefois ajouté que Lachlan Murdoch n'est pas anti-Trump et que, comme ce dernier reste le favori, la couverture de ses activités sera probablement "importante".

Au cours du procès Dominion, des documents ont révélé que Lachlan Murdoch avait demandé aux cadres de Fox News de réduire la couverture critique de Trump après sa défaite aux élections de 2020.

Les analystes ont déclaré qu'il pourrait s'agir d'instructions à chaud sur l'audimat, plutôt que d'une vision de la manière dont il souhaitait couvrir Trump à l'avenir.

Karen Finney, stratège démocrate, a déclaré que le soutien de Fox aux mensonges électoraux de M. Trump avait été coûteux, mais qu'elle était sceptique quant à la capacité de la chaîne à changer fondamentalement en ce qui concerne M. Trump. "Leur couverture continue de véhiculer des informations erronées et des théories du complot", a déclaré Mme Finney.

M. Stuelpnagel a déclaré qu'il pensait que le coût élevé du procès Dominion pourrait inciter Lachlan Murdoch à faire preuve de prudence en ce qui concerne la couverture de Trump.

"Le procès de Dominion leur a coûté cher", a déclaré M. Stuelpnagel. "Je pense que Lachlan sera plus prudent dans sa manière de traiter Trump. Je ne vois pas de changement radical dans la direction du réseau. (Reportage de Tim Reid, Nathan Layne et Alexandra Ulmer ; Rédaction de Heather Timmons et Jamie Freed)