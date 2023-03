Le directeur général de TikTok auditionné par le Congrès américain

WASHINGTON, 23 mars (Reuters) - Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, est auditionné jeudi par le Congrès américain, alors que de nombreux parlementaires sont convaincus de la nécessité d'interdire l'application chinoise de partage de vidéos.

TikTok, qui recense plus de 150 millions d'utilisateurs américains, a été accusé de partager les données de ses utilisateurs américains avec le gouvernement chinois et de ne pas protéger suffisamment les enfants.

L'entreprise soutient avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars (1,38 milliard d'euros) dans le "Projet Texas", qui selon elle aborde les questions de sécurité des données, compte près de 1.500 employés à temps plein, et est sous contrat avec Oracle pour stocker les données des utilisateurs américains de TikTok. L'entreprise affirme également filtrer rigoureusement les contenus susceptibles de nuire aux plus jeunes.

L'audition de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants sera présidée par Cathy McMorris Rodgers, une républicaine qui se dit peu convaincue par les engagements de TikTok en matière de sécurité. "Il est clair que TikTok est prêt à dire n'importe quoi pour (...) s'assurer qu'il n'est pas interdit aux États-Unis", a-t-elle déclaré à Fox News.

Certains experts politiques estiment qu'une interdiction de TikTok pourrait être préjudiciable aux démocrates, qui ont utilisé la plateforme pour toucher un électorat plus jeune. Trois démocrates de la Chambre des représentants se sont rassemblés avec des créateurs de contenu dur TikTok au Capitole mercredi pour s'opposer à une potentielle interdiction. (Reportage David Shepardson, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)