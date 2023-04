Le règlement de 787,5 millions de dollars de Fox est une grande victoire pour la société de rachat Staple Street

La société de capital-investissement basée à New York devrait obtenir un rendement qui éclipse les 38,3 millions de dollars qu'elle a payés en 2018 pour acquérir une participation de 76,2 % dans Dominion.

Les 787,5 millions de dollars que Dominion recevra de Fox dans le cadre du règlement, qui s'accompagne également d'une reconnaissance d'une décision de justice selon laquelle sa chaîne câblée Fox News a diffusé de fausses affirmations sur les machines Dominion facilitant la fraude lors des élections américaines de 2020, représente environ la moitié des 1,6 milliard de dollars de dommages-intérêts qu'elle demandait dans son procès en diffamation.

En excluant les taxes ou les honoraires versés aux avocats, les 787,5 millions de dollars représentent 20 fois ce que Staple Street a payé pour l'entreprise.

Même avant l'accord de mardi, l'investissement de Staple Street dans Dominion s'était avéré très rentable. Fox a déclaré dans un dossier judiciaire que Dominion était évaluée à environ 226 millions de dollars à l'approche des élections de 2020, citant des pièces qu'elle n'a pas rendues publiques. Ce chiffre est en hausse par rapport à l'évaluation de 80 millions de dollars obtenue lors de l'acquisition de Dominion en 2018.

Staple Street, qui, selon son site web, gère 900 millions de dollars d'actifs, et Dominion n'ont pas répondu aux questions sur les bénéfices que la société de capital-investissement est susceptible de réaliser.

Les investisseurs dans le fonds de capital-investissement de 265 millions de dollars que Staple Street utilisait pour ses investissements lorsqu'elle a acquis Dominion comprennent la dotation de l'Université de l'Arizona, Travelers Insurance et le gestionnaire de fonds de fonds Hauser Private Equity, selon le fournisseur de données Pitchbook. Les investisseurs n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Fondé en 2009 par Stephen Owens, un ancien négociateur du Carlyle Group Inc, et Hootan Yaghoobzadeh, un vétéran de Cerberus Capital Management, Staples Street investit dans des entreprises de divers secteurs, notamment les services financiers, la santé et les produits chimiques.

M. Yaghoobzadeh a déclaré aux journalistes mardi que Staple Street avait soutenu Dominion dans sa mission de démentir les mensonges dont elle était victime.

"Nous sommes fiers d'avoir joué le rôle que nous pouvions jouer pour aider Dominion à atteindre ces objectifs importants", a-t-il déclaré.

Selon son site web, Staple Street a déjà investi dans l'exploitant de parcs à thème Six Flags Entertainment Corp et dans le fournisseur de services de technologie de l'information Cyberlink ASP Technology Inc.

Dans l'un des documents déposés au tribunal, Fox a cité un texte datant de décembre 2020, envoyé par un ancien employé de Staple Street à un cadre actuel, qui s'est avéré prémonitoire.

"Ce serait assez irréel si vous multipliiez par 20 votre investissement dans Dominion avec ces poursuites", disait le texte.