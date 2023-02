Les démocrates américains attaquent McCarthy au sujet de l'accès de Fox News aux vidéos des émeutes du 6 janvier.

"Le speaker expose inutilement le complexe du Capitole à l'un des pires risques de sécurité depuis le 11 septembre", a déclaré Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat, dans une lettre adressée à ses collègues sénateurs mercredi.

L'animateur de télévision Carlson a déclaré lors d'une émission lundi que M. McCarthy lui avait remis, ainsi qu'à ses producteurs, les bandes qui, selon M. Schumer, contiennent "un trésor d'informations confidentielles" sur la sécurité du complexe du Capitole ainsi que des plans très secrets pour la continuité du gouvernement en cas d'attaque.

Les démocrates avaient gardé précieusement ces bandes lorsqu'ils contrôlaient la Chambre.

Carlson a critiqué l'enquête de la Chambre sur le 6 janvier et a faussement accusé le gouvernement d'avoir orchestré l'attaque. Pendant l'émission, Carlson a déclaré que lui et son équipe étaient en train d'examiner les bandes et qu'ils en diraient plus la semaine prochaine.

Le mois dernier, les Républicains ont pris le contrôle majoritaire de la chambre et ont élu McCarthy au poste de speaker, mais seulement après de multiples votes au cours desquels les Républicains de la droite dure ont bloqué son élection à moins qu'il ne leur donne plus de pouvoir.

Les assistants de McCarthy n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pendant ce temps, mercredi, les démocrates de la Chambre devaient tenir un caucus virtuel, selon le leader démocrate Hakeem Jeffries. Le représentant Bennie Thompson, qui a présidé le comité restreint qui a enquêté sur l'attaque du 6 janvier par des partisans de l'ancien président Donald Trump, devait s'adresser aux membres du caucus.

"Lorsque la commission spéciale a obtenu l'accès aux séquences vidéo de la police du Capitole des États-Unis, elle a été traitée avec une grande sensibilité étant donné les préoccupations concernant la sécurité des parlementaires, du personnel et du complexe du Capitole", a déclaré M. Thompson dans une déclaration mercredi, notant que l'accès était limité aux parlementaires et à "une petite poignée" d'enquêteurs et de cadres supérieurs.

L'émeute du 6 janvier est survenue peu après que Trump se soit adressé à ses partisans près de la Maison Blanche et les ait exhortés à se rendre au Capitole pour protester contre la certification en cours par le Congrès de la victoire de Joe Biden en novembre 2020 lors de l'élection présidentielle de cette année-là.

Trump a faussement prétendu que l'élection lui avait été "volée" en raison d'une fraude électorale massive. Il continue à le prétendre et a annoncé qu'il se présentera à nouveau à la présidence en 2024.

Cinq personnes, dont un policier, sont mortes pendant ou peu après l'émeute et plus de 140 policiers ont été blessés. Le Capitole a subi des millions de dollars de dégâts.