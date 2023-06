Trump et DeSantis s'échangent des insultes alors que l'acrimonie de la campagne 2024 s'accroît

M. Trump, qui détient actuellement une large avance sur M. DeSantis, loin derrière dans les sondages sur l'investiture républicaine pour 2024, a également critiqué d'autres candidats plus bas dans le classement, suggérant qu'ils quittent les primaires du parti.

M. Trump s'est adressé à Sean Hannity, animateur de Fox News, lors d'une réunion publique à Clive, dans l'Iowa. M. Hannity est l'un des principaux alliés de M. Trump dans les médias, et il l'a incité à critiquer ses adversaires, notamment M. DeSantis, dont il a prédit qu'il perdrait encore du terrain dans les sondages.

"Vous savez, je m'en prends vraiment à celui qui est deuxième et je pense que celui qui est deuxième a tellement baissé et si rapidement que je ne pense pas qu'il va rester deuxième encore longtemps. Je pense qu'il sera troisième ou quatrième", a déclaré M. Trump.

Plus tôt dans la journée de jeudi, DeSantis et Trump avaient échangé des insultes sur leurs projets de redressement de l'économie et de réforme de la bureaucratie gouvernementale, le gouverneur de Floride reprochant à Trump de ne pas avoir fait le travail pendant son temps utile à la Maison Blanche.

"Pourquoi ne l'a-t-il pas fait au cours de ses quatre premières années ?" M. DeSantis a lancé une boutade aux journalistes lors d'un événement de campagne dans le New Hampshire.

M. DeSantis a fait valoir qu'il était préférable pour les électeurs d'élire quelqu'un qui pourrait faire deux mandats - ou huit ans de mandat - parce que c'est le temps qu'il faudrait pour mener à bien une tâche qui n'a pas été entièrement définie par l'un ou l'autre des candidats.

"S'il a besoin de huit ans, ne votez pas pour lui. Je ferai sauter ce pays en six mois", a répondu M. Trump, qui ne peut exercer qu'un seul mandat supplémentaire.

Au cours de la réunion publique organisée par Fox News, M. Trump a été interrogé sur ce qu'il pensait du nombre croissant de candidats républicains, notamment l'ancien vice-président Mike Pence et l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui devraient tous deux entrer dans la course la semaine prochaine.

"Je ne sais pas pourquoi les gens le font. Ils sont à 1 %. Certains sont à zéro", a-t-il déclaré en faisant référence aux candidats dont les sondages sont peu élevés.

À propos de l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, M. Trump a déclaré : "Personne ne sait qui il est : "personne ne sait qui il est".