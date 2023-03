Tucker Carlson, de Fox News, n'est pas crédible, déclare la Maison Blanche après le reportage du 6 janvier

"Nous sommes d'accord avec le chef de la police du Capitole et le large éventail de parlementaires bipartisans qui ont condamné cette fausse représentation de l'attaque violente et sans précédent contre notre Constitution et l'État de droit - qui a coûté la vie à des policiers", a déclaré Andrew Bates, porte-parole de la Maison Blanche, dans un communiqué.

"Nous sommes également d'accord avec ce que les avocats et les dirigeants de Fox News ont souligné à plusieurs reprises devant de nombreux tribunaux : Tucker Carlson n'est pas crédible", a ajouté M. Bates.

Par le passé, la Maison Blanche de M. Biden s'est montrée prudente dans ses critiques de la couverture par Fox de l'élection de 2020 et de ses suites, citant parfois la loi Hatch Act qui empêche les fonctionnaires de l'administration de s'exprimer sur des questions liées à la campagne.

M. Carlson a défendu sa décision de diffuser les images, affirmant qu'elles étaient nécessaires à la transparence.

"N'importe qui peut regarder l'enregistrement et décider ce qu'il en pense", a-t-il écrit dans un article publié sur le site de Fox News mardi en fin de journée.

Dans son reportage de lundi, M. Carlson a affirmé que seul un petit nombre de ceux qui étaient entrés illégalement dans le Capitole alors que le Congrès tentait de certifier officiellement la victoire électorale du président Joe Biden en 2020 étaient des "hooligans", et que l'écrasante majorité d'entre eux ne l'étaient pas.

"Ils étaient pacifiques, ils étaient ordonnés et doux. Il ne s'agissait pas d'insurgés, mais de curieux", a-t-il déclaré.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a accusé mardi le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, d'avoir aidé Fox News à alimenter les théories du complot en fournissant les vidéos utilisées par la chaîne câblée pour présenter les émeutiers comme pacifiques.

M. McCarthy a déclaré qu'il ne regrettait pas sa décision de diffuser les images, ajoutant qu'il l'avait fait dans un souci de transparence.

Un porte-parole de Fox News n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Des partisans de l'ancien président Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021, alors que le Congrès certifiait le résultat des élections de 2020.

Cinq personnes, dont un policier, sont mortes pendant ou peu après l'émeute et plus de 140 policiers ont été blessés. Le vice-président de l'époque, Mike Pence, des membres du Congrès et du personnel ont pris leurs jambes à leur cou au milieu du chaos.