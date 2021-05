Fox e mobility : lance une levée de fonds obligataire de ?30m avec l'aide de GFI  EU et Tevali Partners

fox e-mobility AG / Mot-clé(s) : Financement

fox e-mobility AG lance une levée de fonds obligataire de ?30m avec l'aide de GFI EU et Tevali Partners



28-Mai-2021 / 13:50 CET/CEST





GFI EU et Tevali Partners ont été mandatés pour s'occuper de la levée de fonds de EUR 30m pour fox e-mobility

Par la suite, une seconde tranche sera lancée afin d'atteindre une taille totale d'émission de EUR 80m

Munich, le 28 Mai 2021. fox e-mobility AG (ISIN: DE000A2NB551), est une entreprise européenne spécialisée dans la production, la commercialisation et le développement de voitures électriques compactes destinés au transport individuel et commercial. Le groupe a mandaté Tevali Partners et GFI EU pour l'émission d'un placement privé obligataire d'un montant de EUR 30m.

Cette émission permettra de financer les investissements du groupe afin de lancer une nouvelle voiture électrique, la MIA 2.0.

« Ce troisième tour de table pour fox est une nouvelle étape décisive pour assurer le financement du développement de notre véhicule électrique MIA 2.0. Après cette première tranche de EUR 30m, nous aurons obtenu plus d'un tiers de nos besoins totaux de financement. Tevali Partners et GFI EU ont fait un travail remarquable jusqu'à présent et planifions dès à présent ensemble les prochaines étapes de cette levée de dette » déclare Philippe Perret, CEO de fox e-mobility.

L'équipe dirigeante de fox e-mobility sera accompagnée pendant tout le processus de levée de fonds par deux sociétés de renoms, Tevali Partners et GFI EU.

Tevali Partners opère en tant que conseil exclusif de fox e-mobility sur le processus de financement et de structuration de cette levée de fonds. Ceci permettra à fox e-mobility de se développer sur un marché en pleine expansion.

Tevali Partners est un conseil M&A dédié aux marchés de l'investissement à impact avec plus de EUR 1.7 milliard de transactions et environ 1 milliard d'euros de transactions conclues au cours des 18 derniers mois. Au fil des années, Tevali Partners a développé une connaissance approfondie des marchés de la production d'énergie, de l'efficacité énergétique, de l'écomobilité et de la gestion des déchets, lui permettant de proposer des solutions personnalisées de conseil financier sur l'ensemble de la chaine de valeur. Tevali Partners fournit une large gamme de services, toujours dans le but d'aider ses clients (fonds, IPPs, institutionnels, utilities ou corporates) à structurer et exécuter des transactions qui maximisent la création de valeur.

GFI EU agira en tant qu'agent placeur exclusif et arrangeur de l'opération. Grâce à un solide réseau d'investisseurs à travers l'Europe, GFI EU assistera fox e-mobility dans ce processus de levée de fonds.

GFI EU accompagne les ETI françaises et européennes dans leur processus de levée de fonds via l'émission de placements privés obligataires. Depuis 2015, GFI EU a accompagné des entreprises dans plusieurs secteurs, notamment le sport, les énergies renouvelables et l'immobilier. GFI Group fournit également des services d'intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers. GFI Group intervient aussi bien sur les marchés organisés (actions, dérivés) que sur les marchés de gré à gré (obligations). Actif dans plus de 22 pays, GFI Group emploie environ 2 000 personnes et sert plus de 2 600 clients institutionnels, notamment des compagnies d'assurance, des gestionnaires d'actifs, des banques privées et des fonds de dette privée.

GFI EU, nom commercial du groupe Aurel BGC, est une entreprise d'investissement règlementée par l'ACPR et l'AMF.

A propos de fox e-mobility AG

fox e-mobility AG est une entreprise européenne spécialisée dans la production, la commercialisation et le développement de voitures électriques compactes dédié au transport individuel ou commercial. La nouvelle la MIA 2.0 sera fabriquée en Europe en coopération avec des fournisseurs réputés de l'industrie électrique et automobile. L'équipe de direction est composée de gestionnaires et d'ingénieurs chevronnés issus des plus grands groupes automobiles mondiaux disposant d'une expertise approfondie et d'un réseau complet dans le secteur de l'écomobilité.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site http://www.fox-em.com

Contacts presse

Dr. Walter Glogauer

fox e-mobility AG

Téléphone +49 171 6145494

Email w.glogauer@glogauer.de

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Téléphone +49 40 60 91 86 65

Email fox@kirchhoff.de

Contact

ir@fox-em.com

Contact Tevali Partners

Michael Tobelem - Associé fondateur

Téléphone +33 1 80 20 80 26

Email mtobelem@tevalipartners.com

Contact GFI EU

Jonathan Dreymann - Responsable de l'activité Placements Privés

Téléphone +33 1 76 70 35 22

Email jonathan.dreymann@gfigroup.co.uk