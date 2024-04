Fox Factory Holding Corp. conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits et des systèmes de performance pour des clients du monde entier. Elle conçoit et fabrique des produits de dynamique de conduite définissant les performances, principalement pour les bicyclettes, les véhicules routiers et tout-terrain, les camions, les véhicules côte à côte, les véhicules tout-terrain, les motoneiges, les véhicules et applications spécialisés, les motocyclettes et les camions commerciaux. Elle est un fournisseur direct d'amortisseurs, de suspensions et de composants aux fabricants d'équipements d'origine de véhicules motorisés et de bicyclettes. Elle propose également des équipements de baseball et de softball de première qualité. Elle possède des marques et des licences, telles que FOX, FOX RACING SHOX, BLACK WIDOW, ROCKY RIDGE et RACE FACE. Sa Live Valve est une suspension électronique semi-active qui traite les données de plusieurs capteurs du véhicule pour ajuster la suspension pratiquement instantanément aux exigences d'un terrain changeant. La société propose également le système de contrôle de la suspension pneumatique RidePro E5 de Ridetech.

Indices liés Russell 2000