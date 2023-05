Fox Marble change de nom à l'issue d'une prise de contrôle inversée

Fox Marble Holdings PLC - spécialisé dans l'extraction et la finition du marbre au Kosovo et dans la région des Balkans - propose de changer de nom pour devenir Eco Buildings Group PLC à l'issue d'une prise de contrôle inversée d'Eco Buildings Group Ltd.

Cours actuel de l'action : 1,33 pence, en hausse de 0,4 % à Londres ce jeudi

Evolution sur 12 mois : + 23 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

