L'assemblée générale de Fox Marble approuve l'acquisition d'Eco Buildings

Fox Marble Holdings PLC - spécialisé dans l'extraction et la finition du marbre au Kosovo et dans la région des Balkans - annonce que toutes les résolutions de l'assemblée générale d'aujourd'hui ont été dûment adoptées et que l'acquisition d'Eco Buildings n'est soumise qu'à l'admission, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, vendredi. En conséquence, Fox Marble changera de nom pour devenir Eco Buildings Group PLC au moment de l'admission ou aux alentours de celle-ci.

Cours actuel de l'action : 1,15 pence, en baisse de 2,1 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 6,5

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.