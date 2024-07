Foxconn Technology Co Ltd est une société basée à Taïwan qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente d'ordinateurs, de communications et de produits électroniques grand public (3C). La société fournit des coques métalliques, des composants structurels, des modules thermiques et des produits d'assemblage de consoles de jeux. Les produits de la société sont utilisés dans la fabrication d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de tablettes, de serveurs, de téléphones portables, de projecteurs, de lecteurs de livres électroniques, d'appareils photo numériques, de serveurs, de radiateurs de stations de travail et de consoles de jeux domestiques. L'entreprise distribue principalement ses produits en Chine, aux États-Unis et au Japon.